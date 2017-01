Danh sách các giải thưởng của lễ trao giải âm nhạc Zing Music Awards 2016: Nghệ sĩ của năm: Hồ Ngọc Hà Ca khúc của năm: Sau tất cả - Erik Album của năm: Love Song 3 - Hồ Ngọc Hà MV của năm: Gửi anh xa nhớ - Bích Phương Nghệ sĩ mới của năm: Rocker Nguyễn Nam/Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất: Noo Phước Thịnh - Đông Nhi Song ca/Nhóm ca được yêu thích nhất: Khởi My - Kelvin Khánh Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng: Sau tất cả - Erik Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích: Cause I love you - Noo Phước Thịnh Ca khúc Pop/Rock được yêu thích: Anh cứ đi đi - Hari Won Ca khúc R&B/Soul được yêu thích: Em đã biết - Suni Hạ Linh Ca khúc Song Ca/Nhóm Ca được yêu thích: Đếm ngày xa em - Only C và Lou Hoàng Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích: Từng là tất cả - Karik Ca khúc mang âm hưởng dân ca được yêu thích: Duyên phận - Lệ Quyên Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích nhất: Tiên Cookie Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần nhất: Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn Album đứng đầu nhiều tuần bảng xếp hạng: Còn trong kỷ niệm - Lệ Quyên