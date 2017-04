Khi độ nóng của nam tài tử cơ bắp Dwayne Johnson (The Rock) vẫn chưa hạ nhiệt với Fast & Furious 8, anh còn ''tung hoành'' mùa phim hè năm nay bằng một bộ phim hành động hài Baywatch. Mới đây, nhà sản xuất phim đã cho ra mắt một đoạn phim dành riêng cho Dwayne Johnson, khiến người hâm mộ điện ảnh toàn cầu vô cùng thích thú vì trò đùa hóm hỉnh và thông minh.

Với Baywatch, The Rock vào vai Mitch Buchannon, đội trưởng đội cứu hộ, một người điềm tĩnh, gan dạ và tính tình vô cùng sôi nổi. Nếu như trong Fast & Furious 8 khán giả đã quen với phong cách chiến đấu giật gân tốc độ cao của The Rock thì với Đội cứu hộ bãi biển, nhân vật Mitch Buchannon sẽ khiến khán giả phải thưởng thức bộ phim một cách từ từ. Cộng sự quái chiêu của The Rock là Zac Efron với vai anh chàng cựu vận động viên Olympic Matt Brody. Trái ngược với Mitch, một người luôn nóng lòng để khám phá những bí mật đen tối của người phụ nữ bí ẩn Victoria Leeds (Priyanka Chopra), Matt luôn là nhân vật “từ từ đã” trong mọi tình huống.

Trong quá trình bảo vệ bãi biển, cả Matt và Mitch sẽ phải đối đầu với những tình huống nguy hiểm ''nước sôi lửa bỏng''.

Tài tử cơ bắp lần này sẽ có những cô nàng trợ thủ nóng bỏng nhất trong Baywatch Baywatch

Không còn những tay đua “cơ bắp”, The Rock sẽ có những trợ thủ “nóng bỏng” mới là cô đào Alexandra Daddario và cựu Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra. Priyanka Chopra sinh năm 1982, từng giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Ấn Độ vào năm 2000. Cùng năm đó, cô lên đường tới London (Anh) tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới và xuất sắc vượt qua 94 người đẹp đến từ khắp nơi để giành vương miện của cuộc thi này.

Priyanka là người đẹp Ấn Độ thứ năm đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới và là Hoa hậu Ấn Độ thứ hai liên tiếp được danh hiệu này (sau Yukta Mookhey năm 1999). Sau khi đăng quang, Priyanka Chopra trở về quê nhà và theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Cô đã góp mặt trong hơn 40 bộ phim và là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của điện ảnh Bollywood hiện nay.

Nếu như cái tên Baywatch đã trở thành thương hiệu, một nét văn hóa tinh thần của người Mỹ thập niên 90 với thành công của bộ phim truyền hình gốc thì phiên bản làm lại này sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường quốc tế. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 19.5.

Thùy Linh

Ảnh: Paramount Pictures