Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, Thu Thủy ít tham gia các sự kiện giải trí. Cô sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh rồi trở về Việt Nam hoạt động với vai trò doanh nhân. Bất ngờ trở lại với vai trò MC, Hoa hậu Thu Thủy cho rằng đó là một thử thách thú vị, đòi hỏi kiến thức xã hội, an ninh cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt, sắc bén.



Người đẹp sinh năm 1976 không ngần ngại chia sẻ: “Chắc chắn là tôi sẽ “đuối” hơn về một số khía cạnh so với những người sống bằng nghề MC, được đào tạo bài bản. Nhưng tôi tin mình sẽ “mạnh” hơn những MC chuyên nghiệp ở những điểm khác như không bị rơi vào nhàm chán trong công việc. Điểm mạnh của tôi còn là tôi biết kiên trì và nhẫn nại. Tôi tin rằng khán giả cũng sẽ đón nhận tôi như một MC truyền hình “phi truyền thống” với tất cả những ưu thế và hạn chế của cá nhân tôi”.

Hoa hậu Thu Thủy cũng bày tỏ quan điểm làm việc gì thì cũng phải bắt đầu từ yêu thích và đam mê, cũng như đề cao hơn sự chuyên nghiệp và rèn luyện mỗi ngày. “Yêu thích hay đam mê chỉ là yếu tố cần, chứ chưa phải là yếu tố đủ để có thể thành công và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực này”, người đẹp gốc Nam Định cho biết.

Bắt đầu lên sóng vào khung giờ 10 giờ 45 - 11 giờ 45 từ ngày 1.1.2017, chương trình thời sự An ninh toàn cảnh do ANTV thực hiện đã được chuẩn bị trong một thời gian khá dài vừa qua, nhằm đem đến cho người xem cái nhìn toàn cảnh về tình hình an ninh, trật tự 24 giờ mỗi ngày.