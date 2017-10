Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho biết sau thành công của cuốn sách ảnh nude Xuân thì ra đời từ năm 2007 thì ông cũng như nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude khác đều không thể tiếp tục xin được giấy phép xuất bản tiếp thể loại sách nhạy cảm này.

Tuy nhiên sau khi cuốn Tạo tác ra đời, niềm hi vọng được cấp phép sách ảnh nude lại nhen nhóm trong ông. “Cuốn sách này như mồi lửa được châm lại, để bùng sáng lại khát khao được xuất bản sách ảnh nude của tôi cũng như của nhiều anh em hoạt động nhiếp ảnh. Tuy 10 năm sau mới có được cuốn sách ảnh nude thứ hai là cả một sự muộn màng, nhưng tôi hi vọng rằng từ nay, việc xuất bản sẽ cởi mở hơn với loại sách này. Hiện tại tôi đang tập hợp một số tác phẩm ưng ý để chọn lọc sớm xin giấy phép. Hi vọng sau Xuân thì sẽ liên tiếp có nhiều sách ảnh nude Hạ thì, Đông thì, Thu thì…, tiếp tục đóng góp nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp về dòng ảnh này”, nghệ sĩ Thái Phiên nói.

Nhiều họa sĩ vẽ tranh nude như Nguyễn Đình Hợp, Bùi Trọng Dư, Bùi Văn Tuất… cũng bày tỏ hi vọng sớm được xuất bản các tập sách chuyên đề về nude, ghi nhận các tác phẩm tranh nude của mình. Họa sĩ Nguyễn Đình Hợp chia sẻ: “Nude sẽ cho nhiều người thấy rõ hơn về vẻ đẹp hình thể nói chung, vẻ đẹp của những cử chỉ, động tác, thậm chí của sự khỏe mạnh hay bệnh tật. Khi độc giả đã cởi mở thì đương nhiên những người làm về xuất bản cũng sẽ theo, đó là xu hướng chung". Họa sĩ Bùi Trọng Dư cũng cho rằng: “Tôi nghĩ nhu cầu về sách ảnh tranh nude là có, và nhiều là đằng khác. Người họa sĩ luôn muốn chia sẻ những cảm nhận và phát hiện của mình về vẻ đẹp của tranh nude. Mỗi họa sĩ có một cách nhìn, cách cảm riêng và cách biểu hiện, tạo ra sự phong phú, đa chiều trong tranh nude. Tôi hi vọng ngày xuất bản thêm nhiều sách ảnh nude sẽ không xa”.

Nhận xét về việc cấp phép sách ảnh nude, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức, cho biết: “Phía nhà xuất bản khi đọc bất kỳ cuốn nào thấy nội dung được, không sai phạm về mặt chính trị, và nhà xuất bản dám chịu trách nhiệm thì cấp giấy phép. Đối với thể loại sách ảnh nude, người làm xuất bản đúng là rất ngại. Vì trên dư luận chung, có nhiều người rất khắt khe, nhiều khi thấy hình vẽ trên sách hơi hở một chút đã phê bình rồi. Dù truyện tranh đã đề rõ là 16+, 18+ nhưng dư luận vẫn phê bình. Vì thế với một cuốn sách ảnh nude như Tạo tác, chắc chắn sẽ có hai luồng dư luận: ủng hộ và phê bình. Tất nhiên nhà xuất bản khi cấp phép thể loại này cũng rất cẩn thận trên tiêu chí ảnh đẹp, nghệ thuật mới cấp phép. Riêng với cuốn Tạo tác, nhà xuất bản đã phải nhờ Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thẩm định giùm chất lượng tác phẩm nhiếp ảnh”.

Lucy Nguyễn

ẢNH: NVCC