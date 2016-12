Tối 20.12, bộ phim Ba vợ cưới vợ ba đã có buổi ra mắt tại TP.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên chính cùng đông đảo khách mời nổi tiếng. Ngay cả nghệ sĩ Hoài Linh vốn hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng bất ngờ có mặt vì tâm đắc và đặt nhiều kỳ vọng cho vai diễn Năm Nhẹp của mình trong bộ phim này.

Chia sẻ về vai diễn, Hoài Linh cho biết: “Nhân vật Năm Nhẹp giống Hoài Linh ngoài đời nhất là ở chỗ "mít ướt". Linh cũng rất hay khóc mỗi khi xúc động. Đây là nhân vật rất gần gũi, tuy bề ngoài hay la rầy, khó tính nhưng bên trong lại rất thương yêu đứa cháu ngoại duy nhất. Linh hi vọng khán giả sẽ đồng cảm và yêu thích nhân vật Năm Nhẹp này".

Nổi tiếng là người giản dị, nam nghệ sĩ hài còn khiến nhiều người thích thú khi đến sự kiện trong trang phục bà ba. Rất đông khán giả bao quanh và liên tục xin chụp ảnh cùng anh.

Khánh My, vai con gái của Quang Minh trong phim, chia sẻ: "My thật sự ngưỡng mộ tài năng và sự thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ đàn em của anh Hoài Linh và anh Quang Minh. Hai anh đã giúp đỡ My rất nhiều về diễn xuất. Ngoài đời, My và anh Quang Minh cũng gọi nhau là cha con y như trong phim luôn đó".

Các diễn viên Hoàng Oanh, Vũ Tuấn Việt, Kiều Trinh... cũng chia sẻ về quá trình đóng phim, những kỷ niệm vui cũng như những khó khăn gặp phải. Trong đó, các nghệ sĩ đều bày tỏ sự xúc động với tình cảm của những người dân địa phương nơi đoàn phim thực hiện.

T rong không gian được trang trí như một tiệc cưới thật sự, hai diễn viên Hoàng Oanh, Khánh My đã bất ngờ tung hoa cưới như một món quà chia sẻ sự may mắn và hạnh phúc dành cho khách mời tham gia chương trình. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng đốc thúc hai nữ diễn viên xinh đẹp nên sớm... lấy chồng.

Bộ phim Ba vợ cưới vợ ba với sự tham gia của các diễn viên: Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt... sẽ khởi chiếu từ 23.12.

Ngát Ngọc

Ảnh: Nhái, Thịnh Đỗ