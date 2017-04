Trong tập 8 của chương trình Tình bolero hoan ca có chủ đề Nhạc theo yêu cầu sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 10.4, các nghệ sĩ sẽ thể hiện những ca khúc do khán giả yêu cầu. Điều thú vị là trong số khán giả gửi yêu cầu về chương trình, có một khán giả rất đặc biệt. Đó chính là NSƯT Hoài Linh.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, nam danh hài đã nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Mười năm tình cũ (sáng tác: Trần Quảng Nam) đến một người con gái với lời nhắn: "Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó!".

Mặc dù không nhắc tên nhưng ai cũng biết cô gái mà "anh Bốn" Hoài Linh muốn gửi tặng ca khúc chính là nữ ca sĩ Hà My. Cả hai yêu nhau khi Hà My mới 14 tuổi và Hoài Linh khi đó đã có vợ ở nước ngoài. Mặc dù mối tình ấy không đi đến đâu nhưng đến nay, cả hai vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau. Ca khúc Mười năm tình cũ của nhạc sĩ Trần Quảng Nam được sáng tác vào năm 1985 và là một hiện tượng lúc bấy giờ khi các ca sĩ, các hãng băng đĩa đều mong muốn thu âm. Trong chương trình, ca khúc này sẽ do ca sĩ Vi Thảo thể hiện với một bản hòa âm mới. Đây cũng là sự mạo hiểm của cô bởi khán giả đã quá quen với bản phối cũ.

Cũng theo tiết lộ từ ban tổ chức, sau khi chương trình thông báo về chủ đề đặc biệt này trên sóng, rất nhiều khán giả đã gửi thư yêu cầu nữ ca sĩ Hà My hát tặng. Đáp lại tình cảm của khán giả, trong tập 8, Hà My sẽ xuất hiện trở lại và song ca cùng ca sĩ Ngọc Sơn ca khúc Hoa mười giờ (sáng tác: Đài Phương Trang).

Đây là ca khúc đầu tiên mà Ngọc Sơn và Hà My từng song ca với nhau cách đây 28 năm lúc Hà My chỉ mới là thiếu nữ. Cũng với ca khúc này, Ngọc Sơn đã giúp tiếng hát của Hà My được bay xa hơn, không chỉ trong nước mà còn ở hải ngoại. Rất nhiều bầu show lúc bấy giờ đã tranh nhau mời cô về hát, đưa Hà My trở thành ca sĩ vedette khi chỉ mới 16 tuổi và là nữ ca sĩ hiếm hoi được song ca cùng "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sau 28 năm, ấn tượng của Ngọc Sơn về tiếng hát của Hà My dường như không hề thay đổi. Anh vẫn đánh giá cao và luôn âm thầm theo dõi hành trình của Hà My trong chương trình Tình bolero hoan ca và không hài lòng với việc nữ ca sĩ dừng chân sớm trong chương trình. Nam danh ca hứa hẹn trong các CD mới của mình sẽ có sự xuất hiện của Hà My.

Thiên Hương

Ảnh: BTC