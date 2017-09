Học sinh lớp 9 thắng giải bầu chọn 'Thiết kế trang phục dân tộc Miss Universe'

Hôm 19.9, ban tổ chức chính thức công bố danh sách Top 15 cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Kết quả này có nhiều thay đổi so với thông tin ban đầu, tăng số lượng lên thành Top 15 thay vì Top 10 như dự kiến vì chất lượng bài dự thi tốt.

Cụ thể, 14 bài dự thi do ban giám khảo lựa chọn và 1 bài do khán giả bầu chọn nhiều nhất trên fanpage. Kết quả, mẫu thiết kế Sắc nước hương trời của thí sinh học lớp 9 Trường Lương Đức Minh đã chiến thắng phần bầu chọn với hơn 12 ngàn lượt like và hơn 800 lượt chia sẻ.

Top 15 sẽ có thời gian chuẩn bị cho vòng thuyết trình ý tưởng trước ban giám khảo để chọn ra Top 3 xuất sắc bước vào vòng thực hiện ý tưởng. Bộ trang phục thắng giải cao nhất sẽ được trình diễn bởi đại diện Việt Nam trong phần thi Trang phục dân tộc (National Costume) tại cuộc thi Miss Universe 2017.

Dưới đây là một số mẫu thiết kế ấn tượng khác:





Mai Ngọc

Ảnh: BTC