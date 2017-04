Sau vai trò diễn viên, ca sĩ, Angela Phương Trinh sẽ thử sức làm nhà thiết kế với bộ sưu tập mới sắp ra mắt vào cuối tháng 4.

Bộ sưu tập It Girl của Angela Phương Trinh lấy cảm hứng từ những cô nàng cá tính, trẻ trung, năng động, thể hiện rõ nét thông điệp khuyến khích nữ giới tiên phong trong thời trang lẫn cuộc sống. Trên tinh thần đó, nữ diễn viên mong muốn lựa chọn những người mẫu có cá tính phù hợp và thể hiện được đúng chất của bộ sưu tập nhất, với những cái tên như Hương Ly, Ngọc Châu, Hằng Nguyễn, Thanh Thủy, Chà Mi… Là người mẫu góp mặt trìnnh diễn, quán quân Vietnam's Next Top Model 2016 chia sẻ: "Điều khiến Ngọc Châu thấy ấn tượng với bộ sưu tập này vì nó của Angela Phương Trinh - một diễn viên mà Châu rất thích và không ngờ cô ấy cũng có những ý tưởng thời trang độc đáo như vậy. Qua các mẫu thiết kế mà mình thử, Châu thấy những bộ trang phục có thiết kế rất trẻ trung và năng động".

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016 cũng bật mí thêm rằng cô có thể dễ dàng phối những trang phục này với nhau do phom dáng khá đa dạng, phóng khoáng. Ngọc Châu hi vọng cô thể hiện được tinh thần này trong show diễn sắp tới.

Đối với Hương Ly, cô cho biết bản thân vốn yêu thích trang phục có chất liệu thoáng mát và cá tính như linen, kate lụa, denim… Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 chia sẻ: “Hương Ly rất thích thú và hồi hộp đợi show diễn sắp tới, chắc chắn bộ sưu tập dành riêng cho những cô gái trẻ trung, năng động, yêu thời trang này sẽ để lại dấu ấn trong lòng giới mộ điệu”.

Dự kiến, It Girl sẽ được nữ diễn viên tung ra khoảng cuối tháng 4.

Trà Giang

Ảnh: Hồ Quốc Hoàng