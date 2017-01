Đây là sự kiện nằm trong chuỗi âm nhạc Legend Concert, cùng với Boney M & Chris Norman, Modern Talking ft Thomas Anders hồi năm 2016.



Bad Boys Blue là nhóm nhạc quốc tế được thành lập tại Đức thập niên 1980. Nhóm nổi tiếng với các bản hit You're A Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat, Pretty young girl, Come Back And Stay, Blue Moon, Lady in Black... Trải qua nhiều thay đổi, đến nay, ca sĩ chính John McInerney hiện vẫn cùng với Bad Boys Blue biểu diễn trên khắp thế giới với toàn bộ các ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm.

Nhạc của Bad Boys Blue mang âm điệu Euro disco với những giai điệu sôi động, đầy cảm hứng. Bài hát thành công nhất của nhóm là You're A Woman được giới chuyên môn đánh giá là tiêu biểu cho trào lưu Euro dance và Euro disco tại Tây Âu vào những năm 80.

Đi cùng Bad Boys Blue là ca sĩ nhạc pop người Đức Sandra Ann Lauer. Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Pháp - Đức sở hữu gương mặt quyến rũ và phong cách trình diễn sôi động. Với ca khúc Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait…, Sandra Ann Lauer trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Đức với hơn 33 triệu đĩa nhạc được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra Live In Concert sẽ diễn ra vào tối 11.3 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trà Giang

Ảnh: BTC