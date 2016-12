Thông tin được con trai bà là nam diễn viên Todd Fisher xác nhận với TMZ: “Bà ấy đã về bên Carrie Fisher. Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo điều này. Nỗi đau này là quá sức chịu đựng”.



Trước đó, Debbie Reynolds được đưa tới bệnh viện ở Los Angeles, bang California (Mỹ) để cấp cứu vào rạng sáng 28.12 (giờ địa phương) sau khi lên cơn đột quỵ. Tuy nhận được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ nhưng vì tuổi cao, sức yếu, lại chịu thêm nỗi đau quá lớn về tinh thần nên bà đã từ giã cõi đời vào tối cùng ngày. Nữ diễn viên thọ 84 tuổi.

Thông tin về cái chết của Debbie Reynolds đã khiến người hâm mộ không khỏi đau xót. Chỉ một ngày trước đó, con gái bà là nữ diễn viên Carrie Fisher, người thủ vai “công chúa Leia” nổi tiếng trong loạt phim Star Wars cũng qua đời sau khi lên cơn đau tim trên chuyến bay từ Anh về Mỹ.

Chỉ vài giờ trước khi nhập viện, Debbie Reynolds vẫn còn lên tiếng cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ dành cho Carrie trên Facebook: “Cảm ơn mọi người đã yêu mến con gái tuyệt vời của tôi. Tôi biết bây giờ mọi người đang dành những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới cho nó ở trạm dừng chân mới. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Debbie Reynolds sinh ngày 4.1.1932 tại bang Texas, Mỹ. Bà được biết là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và đa tài của Hollywood với gia tài là hàng trăm bộ phim trong suốt hơn 60 năm sự nghiệp diễn xuất.

Ngay từ những năm tháng niên thiếu, vẻ đẹp của bà đã gây chú ý khi giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp tại trường cấp ba Burbank ở California ở tuổi 16. Đây được xem như bệ phóng cho sự nghiệp của bà sau này.

Đến năm 19 tuổi, Debbie Reynolds được trao cơ hội diễn xuất trong bộ phim nhạc kịch đình đám Singin' in the Rain (1952) và cũng là vai diễn ấn tượng nhất của nữ diễn viên trên màn ảnh. Bên cạnh đó bà cũng từng một lần được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Unsinkable Molly Brown (1964).

Dù xinh đẹp, tài năng nhưng Debbie Reynolds lại có đường tình duyên trắc trở khi trải qua nhiều đời chồng. Năm 1955, bà kết hôn với nam danh ca Eddie Fisher và có hai người con chung chính là hai diễn viên Carie Fisher và Todd Fisher. Cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm cho đến khi Edddie rời bỏ vợ, con để chạy theo “huyền thoại mắt tím” - Elizabeth Taylor.

Trớ trêu thay đây cũng chính là người bạn thân của Debbie Reynolds. Cuộc ly hôn đình đám này đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí lúc bấy giờ.

Hai cuộc hôn nhân sau của Debbie cũng không mấy suôn sẻ. Người chồng thứ hai của bà là một triệu phú nhưng nghiện bài bạc và người này đã tiêu hết 100 triệu USD của vợ. Kết quả là toàn bộ tài sản tích góp từ thời đi hát và đóng phim của Debbie đã tiêu tan và phải mất 14 năm sau bà mới trả hết nợ.

Cuộc hôn nhân thứ ba với nhà đầu tư bất động sản cũng khiến bà tổn hao tài sản. Hai vợ chồng bà đầu tư vào khách sạn và sòng bài ở Las Vegas nhưng cuối cùng không thành công.

Thiên Minh