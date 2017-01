Thông qua tạp chí People, đại diện phát ngôn của giọng ca sinh năm 1966 chia sẻ: “Janet Jackson và chồng Wissam Al Mana rất vui mừng chào đón đứa con trai mang tên Eissa Al Mana đến với thế giới. Sức khỏe của Janet không có gì đáng lo ngại và cô ấy đang nghỉ ngơi”.

Theo trang mạng Joyofbaby chuyên giải thích nghĩa của tên trẻ sơ sinh, tên con trai ngôi sao người Mỹ và tỉ phú đến từ Qatar - Eissa Al Mana - được cho là độc nhất vô nhị và có liên quan đến tôn giáo. Tên của bé khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vì trước đó có nhiều thông tin tiết lộ Janet Jackson sẽ đặt tên con tưởng nhớ người anh trai quá cố Michael Jackson.

Tin đồn Janet Jackson mang thai ở tuổi gần ngũ tuần râm ran từ hồi tháng 5.2016 khi cô bất ngờ hoãn tour diễn thế giới Unbreakable với lý do “tập trung xây dựng gia đình”. Bấy giờ, cũng có không ít fan nghĩ rằng đôi vợ chồng sẽ nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Thế nhưng, vào tháng 9, nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố London (Anh) với phần bụng vượt mặt.

Đến tháng 10, tạp chí People đăng tải ảnh độc quyền về em gái ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson cùng vòng hai to tròn. Cũng trên People, Janet Jackson nhắn gửi: “Chúng tôi cảm ơn Chúa vì đã ban phước lành”, phần nào khẳng định việc đang mang trong bụng đứa con đầu lòng. Một tháng sau, cô cập nhật trên mạng xã hội rằng bản thân vẫn khỏe mạnh dù bị ốm nghén. Và kể từ khi mang thai đến nay, chủ nhân hit That’s the way love goes tạm thời rời xa làng giải trí.

Thanh Đào