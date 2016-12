Công ty Imagine Asia mới đây cho biết nam diễn viên Ji Chang Wook đang xem xét lời đề nghị vào vai nam chính trong phim truyền hình mới của biên kịch Choi Chul Ho có tựa đề The Happiest Time In My Life. Hiện tại, Ji Chang Wook là cái tên duy nhất được tiết lộ trong số những diễn viên đang đàm phán tham gia phim.



Nếu hợp đồng này thành công, đây nhiều khả năng sẽ là bộ phim cuối cùng của mỹ nam 29 tuổi này trước khi anh lên đường nhập ngũ. Trong thời gian qua, Ji Chang Wook đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả thông qua vai diễn chàng mật vụ điển trai, đóng cặp với thành viên nhóm nhạc SNSD YoonA trong phim The K2 (Mật vụ K2). Phim kết thúc tập cuối cùng vào tháng 11 vừa qua.

The Time Happiest Trong My Life sẽ là phim đầu tiên của biên kịch Choi Ho Chul sau 2 năm kể từ Mask (2015) và Secret Love (2013). Đây là phim sẽ được quay hoàn toàn trước khi khởi chiếu chứ không đi theo lối làm “cuốn chiếu”, quay tới đâu chiếu tới đó như đa số các phim truyền hình Hàn Quốc khác. Bộ phim sẽ nhanh chóng kết thúc việc tuyển diễn viên để bắt đầu ghi hình vào tháng 3.2017 để lên sóng trên kênh SBS.

Ngoài Ji Chang Wook thì thêm một nam diễn viên nữa rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ năm nay là Hyun Bin. Theo một nguồn tin, Hyun Bin cũng đang xem xét kịch bản của bộ phim truyền hình mới City of Star (tên dự kiến).



City of Star có nội dung xoay quanh câu chuyện về ngành hàng không vũ trụ. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên được sản xuất bởi đạo diễn Jang Jin, người đã rất thành công với những tác phẩm điện ảnh như Guns & Talks, Someone Special hay Good Morning President.

Sau khi không đạt được thành công như ý muốn với bộ phim Hyde, Jekyll, Me (2015) hiện Hyun Bin đang tỏ ra rất dè dặt với các tác phẩm phim truyền hình. Trong năm vừa qua, anh chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim Confidential Assignment và nhận lời diễn xuất trong phim điện ảnh Kkoon.

Ngoài ra, thời gian gần đây anh cũng gây chú ý khi công khai hẹn hò với đàn em nhỏ hơn 8 tuổi, nữ diễn viên Kang Sora.

Hiện tại, khả năng Huyn Bin có góp mặt vào dự án đáng mong chờ này hay không vẫn còn đang bỏ ngỏ. Ngày phát sóng và những chi tiết cụ thể khác vẫn chưa được xác nhận.

Thiên Minh