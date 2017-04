Hiện những đoạn video quay lại cảnh Johnny Depp hóa thân thành thuyền trưởng Jack Sparrow đã được những du khách này chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.



Theo lời kể của những người có mặt tại thời điểm đó, trong lúc họ đang ngồi trên thuyền để đi dọc khu tham quan The Pirates of the Caribbean thuộc khu vui chơi Disneyland (bang California, Mỹ) thì Johnny Depp đột ngột xuất hiện trong tạo hình của một tên cướp biển và cầm trên tay cây kiếm quen thuộc. Anh liên tục thể hiện những biểu cảm khuôn mặt và lời thoại hệt như lúc đang đóng phim.

“Mọi người đều bất ngờ và phấn khích khi thấy anh ấy. Anh ấy diễn giống y đúc trên phim”, một người có mặt kể.

Một người khác thì xúc động cho biết: “Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu cho tất cả mọi người trên chiếc thuyền. Ai nấy đều la hét khi nhìn thấy Johnny Depp. Thật là trải nghiệm điên rồ”.

Được biết đây là một hoạt động trong chiến dịch quảng bá cho phần 5 của sê ri The Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribê). The Pirates of the Caribbean là một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng khắp thế giới nhưng ít ai biết rằng cảm hứng để xây dựng nên câu chuyện và tuyến nhân vật lôi cuốn trong loạt phim này bắt nguồn từ chính công viên mang chủ đề cùng tên nằm trong khu giải trí Disneyland.

Trải qua 4 phần phim, sê ri này đã mang về cho hãng Disney hơn 3,7 tỉ USD cùng hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu.

Với tên gọi chính thức Dead Men Tell No Tales, phần 5 tiếp tục theo chân thuyền trưởng Jack Sparrow trải qua những cuộc phiêu lưu huyền bí trên đại dương rộng lớn. Trong phần này, Jack Sparrow và các thành viên trên thuyền phải đối đầu với sự trở lại của thây ma Salazar (Javier Bardem) - một thuyền trưởng mang lời thề tiêu diệt tất cả cướp biển bị lưu đày ở Tam giác quỷ.

Ngoài Jack Sparrow, nhân vật Will Turner do Orlando Bloom đảm nhiệm và nhân vật thuyền trưởng Hector Barbossa của nam diễn viên gạo cội Geoffrey Rush cũng trở lại trong tập mới nhất. Phim có một số gương mặt mới là Kaya Scodelario với vai nhà khoa học Carina Smyth và Golshifteh Farahani vai phù thủy biển Shansa. Tuy nhiên, phim sẽ không có sự góp mặt của người đẹp Keira Knightley.

The Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales có kinh phí lên tới 250 triệu USD và được “lèo lái” bởi bộ đôi đạo diễn Joachim Ronning và Espen Sandberg. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 26.5 tới.

Thiên Minh