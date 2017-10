Đạo diễn James Cameron chia sẻ: “Kate và tôi đã tìm phim để làm cùng nhau suốt 20 năm qua, kể từ sau khi hợp tác trong Titanic, một trong những dự án đáng ghi nhận nhất sự nghiệp của tôi”.



Theo Deadline, sau tất cả, Kate Winslet và James Cameron cuối cùng cũng tái hợp. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar vừa ký hợp đồng tham gia thế giới Pandora trong các phần Avatar tiếp theo.

Vị đạo diễn danh tiếng tỏ ra hứng khởi: "Tôi không thể chờ đợi để thấy cô ấy mang nhân vật Ronal đến với cuộc sống”.

Chưa có thông tin miêu tả về nhân vật Ronal, khán giả thậm chí chưa rõ Ronal sẽ là con người hay người Na’vi. Nhà sản xuất cũng không tiết lộ nhân vật này sẽ xuất hiện ở bao nhiêu phần trong sêri 4 phần Avatar.

Dự án được mong chờ một thập niên qua đã khởi động vào ngày 25.9 tại Manhattan Beach, California, Mỹ. James Cameron dự định quay và phát hành liên tiếp 4 phần Avatar với Avatar 2 ra rạp năm 2020. Nhà sản xuất tuyên bố sêri Avatar sẽ là "phim tốn kém nhất mọi thời đại" với ngân sách 1 tỉ USD.



Ngoài các diễn viên từng đóng trong bộ phim gốc bao gồm Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver và Stephen Lang, dự án lần này sẽ có thêm một số người mới như hai diễn viên trẻ Cliff Curtis và Oona Chaplin.

Cái gật đầu của Kate Winslet được cho là gây ngạc nhiên. Mặc dù nữ diễn viên này nhận vai phụ lúc đồng ý đóng Divergent nhưng Kate Winslet thường đảm nhận vai chính, thứ chính nặng ký, có kỳ vọng đoạt giải thưởng điện ảnh cao như trong Steve Jobs và The Reader, hay chí ít thì cũng như Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một phim bom tấn.

Nhưng khán giả chắc chắn vai của Kate sẽ chẳng tầm thường mà còn có thể giữ vai trò quan trọng cho mạch phim các phần tiếp theo.

Kate Winslet hiện đang được chú ý với vai diễn trong bộ phim The Mountain Between Us bên cạnh Idris Elba, dự kiến ra mắt trong tuần này.

Tạ Ban