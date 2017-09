Kể từ bộ phim tình cảm lãng mạn Titanic, Kate Winslet và Leonardo DiCaprio luôn gần gũi. Đã 20 năm, họ ở bên nhau với tư cách bạn bè tốt. Mỗi sự kiện lớn trong cuộc đời người này, người kia đều có mặt chứng kiến, chung vui hoặc chia sẻ nỗi buồn. Đó là một trong những tình bạn đẹp và bền vững nhất Hollywood.



Trong chương trình Good Morning America ngày 26.9, nữ diễn viên không ngại chia sẻ tình cảm tốt đẹp giữa cô và Leonardo.

Kate Winslet lần đầu tiết lộ chuyện hai diễn viên vẫn thích cùng nhau đọc lời thoại đầy lãng mạn trong bộ phim đoạt giải Oscar Titanic. Người dẫn chương trình, MC Michael Strahan, khi nghe chuyện này đã rất ngạc nhiên và thắc mắc: “Có thật là các bạn chỉ là bạn thân khi nói chuyện, trích đi trích lại lời thoại Titanic với nhau không?”.

Nữ diễn viên 41 tuổi không hề tỏ ra tức giận vì câu hỏi này mà tươi cười gật đầu khẳng định: “Tôi biết giờ thì các bạn còn yêu quý chúng tôi hơn nữa”.

Kate Winslet tâm sự cô coi Leonardo như người thân và tình cảm của họ đôi khi còn hơn cả tình bạn. “Tôi cảm thấy rất biết ơn vì tình bạn ấy. Chân thành mà nói thì đó như gia đình vậy. Tình bạn kiểu này cực hiếm. Có tình bạn như thế ở Hollywood, tôi thật sự cảm thấy mình được ban phước”, Kate hạnh phúc chia sẻ.

Người đẹp nói đùa: “Tôi từng ước có một phiên bản ướt át, sến sẩm cho Jack và Rose kết thúc viên mãn bên nhau nhưng mà không được vậy”.

Dịp này, Kate Winslet cũng nhắc đến dự án mới nhất cô tham gia, bộ phim The Mountain Between Us: "Bộ phim nói về câu chuyện của hai người hoàn toàn xa lạ. Họ nói chuyện với nhau, cùng nhau thuê một chiếc máy bay nhỏ nhưng không may gặp tai nạn ngay sau đó. Tiếp theo, họ phải cùng nhau tìm cách sống sót và rồi rơi vào lưới tình. Khi tôi lần đầu tiên đọc kịch bản này, tôi cảm thấy xúc động bởi vì điều đó thực sự đã xảy ra với tôi".

Ngôi sao điện ảnh thấy sự tương đồng giữa phim và lần gặp gỡ định mệnh của mình với người chồng hiện tại: "Tôi vừa gặp chồng tôi thì ngày hôm sau, ngôi nhà mà chúng tôi từng ở bị cháy. Chuyện xảy ra tại Caribbean, cách đây 6 năm rồi. Giờ thì người đàn ông ấy, người lạ mặt ấy, đã là chồng tôi”.

The Mountain Between Us sẽ được phát hành vào ngày 6.10 tới.

Tạ Ban