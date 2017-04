Từ cuối năm 2016, ngôi sao Cướp biển vùng Caribê nhận được vô số thư tình từ một fan cuồng có tên Mark Revill. Người này liên tục giả tiếng mèo kêu thông qua hòm thư, gửi cho nữ diễn viên bài hát hắn tự sáng tác với nhan đề The Fuzzy Kitty Waltz kèm theo bức ảnh chụp hai con mèo có ghi dòng chữ “Con mèo nhìn hơi ngốc nghếch ở bên phải là em, còn con bên trái là anh”.

Có lần, chồng cô là nhạc sĩ James Righton đã phải đuổi theo người này xuống phố. Nhưng hắn vẫn không ngừng lui tới nhà nữ diễn viên quấy nhiễu, thậm chí còn gửi cho mẹ cô hai bức thư tương tự.

Keira luôn sống trong tình trạng bất an suốt thời gian đó, lo sợ cho sự an nguy của cô con gái 2 tuổi Edie. Nữ diễn viên cho biết: “Gã đàn ông này đem đến cho tôi rất nhiều bất an và sợ hãi. Tôi sợ phải ra đường. Mỗi khi trở về nhà, tôi đều nhìn xem đằng sau mình có ai đang nấp trong bóng tối không”.

Vì vậy, cô quyết định chấm dứt tình trạng này bằng cách đệ đơn lên tòa án London, Anh. Tại phiên toà, Mark Revill chống chế bằng cách tự nhận mình là nhạc sĩ và chỉ gửi nhạc cho ngôi sao để mong cô quảng bá giúp mình. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ kháng cáo này. Kết quả, tên bám đuôi nhận tám tuần tù giam và một lệnh cấm đến gần người đẹp nước Anh.