Khả Ngân còn rất trẻ, sinh năm 1997, nổi tiếng từ cuối năm 2012 với hình tượng boxing girl mạnh mẽ, xinh đẹp, được đánh giá là gương mặt triển vọng của điện ảnh - truyền hình khi đảm nhận nhiều vai chính trong các phim như: Trở về 3 của đạo diễn Việt Trinh, Lật mặt 2 - Phim trường của đạo diễn Lý Hải, Cao thủ ẩn danh của đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam ...



Tết này, Khả Ngân sẽ lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Nàng tiên có năm nhà của ê kíp sản xuất từng thành công với phim Nhà có năm nàng tiên. Bản thân Khả Ngân đặt rất nhiều hy vọng cho vai diễn này bởi nhân vật Giáng Tiên của cô trong phim có nhiều bí mật khi là gái quê, nhưng dưới sự dẫn dắt của “ông vua phòng vé” Hoài Linh (vai Lý Bình) lại cùng một lúc đi săn bốn đại gia do Chí Tài, Tấn Beo, Huy Khánh, Hiếu Hiền thủ vai.

Còn Vlogger nổi tiếng An Nguy sinh năm 1987, từng gây sốt khi tham gia Gương mặt thương hiệu - The Face 2016, chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Chờ em đến ngày mai do diễn viên Thanh Thúy làm nhà sản xuất, Đinh Tuấn Vũ đạo diễn. Cô vào vai Ly Cún - cô gái bán gà chiên phải lòng ngôi sao ca nhạc Kevin do Trấn Thành đóng, để rồi xảy ra nhiều tình huống trớ trêu. Phim còn có sự tham gia của Lilly Nguyễn, Will 365, Tiết Cương, NSƯT Lê Thiện... dự kiến ra rạp vào dịp tết dương lịch 2017.

Hai cô nàng trẻ trung, xinh đẹp và tài năng, đại diện cho giới trẻ hai miền Nam - Bắc đã bất ngờ hội ngộ, đọ sắc trước báo giới và nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự tươi tắn, đáng yêu.

Lý do để cả hai bắt đầu thân nhau là từ khi An Nguy vào TP.HCM lập nghiệp, sau cuộc thi The Face 2016. Hai cô nàng tình cờ chơi chung một nhóm bạn và thường rủ nhau đi ăn uống, xem phim, shopping… Hỏi Khả Ngân tại sao không chơi chung với bạn cùng lứa mà chơi với An Nguy, khi An Nguy hơn Khả Ngân 10 tuổi, cô nàng dí dỏm trả lời: “Mọi người nhìn chị An với Ngân chụp chung có thấy khác biệt gì không? Chị An Nguy là “nữ hoàng mãi mãi tuổi 16” mà. Ngân 19 tuổi, tính ra Ngân còn hơn chị An 3 tuổi lận đó, nên rất hợp nhau về tính tình, cách sống”.

P.C.Tùng

Ảnh: NVCC