Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhóm thư pháp, nặn tò he (Hà Nội), dựng cây nêu, in tranh Đông Hồ, đánh đu (Bắc Ninh), pháo đất (Hải Dương), múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội). Các em nhỏ sẽ được tham gia các hoạt động: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp, chơi trò chơi dân gian, đặc biệt là trò chơi của một số dân tộc ở Tây Bắc như: tó má lẹ (Thái), rồng ấp trứng (H’mông), vật gậy (H’mông), nhảy bước (Thái), ném pao (H’mông), chơi quay (H’mông, Dao)...



Đại Mỹ Lệ