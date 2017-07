Đây là dạ tiệc âm nhạc đẳng cấp, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu: Tùng Dương, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương.

Là bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, “Khoảnh khắc vô giá 2017” của VietinBank với chủ đề “Như những đóa hoa” có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ đỉnh cao của âm thanh và ánh sáng. Những cảm xúc trào dâng, những thăng hoa trong âm nhạc của nghệ sĩ ngưng đọng và kết tinh trở thành những khoảnh khắc ngọt ngào và “vô giá” mà VietinBank gửi đến những khán giả có mặt tại đêm nhạc.

Khai mở cho đêm nhạc là nam ca sĩ Tùng Dương với ca khúc Sống như những đóa hoa. Sau đó là những tên tuổi lớn: Hồng Nhung, Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng… Tất cả họ đã mang đến sân khấu "Khoảnh khắc vô giá 2017" những câu chuyện thật đẹp về cuộc sống bằng ngôn ngữ tinh tế của âm nhạc và nghệ thuật.

Trong không gian nghệ thuật đẳng cấp ấy, những thượng khách của VietinBank cảm nhận rất rõ nội lực và sự mượt mà trong giọng ca của Hồng Nhung qua ca khúc Hoa vàng mấy độ. Ngay sau đó “cô Bống” thăng hoa, tràn đầy sức sống thể hiện Một ngày mới và song ca với Đức Tuấn nhạc phẩm Tình nhớ.

Rất “đời” và rất đẹp - đó là nhận xét của nhiều khán giả khi lắng nghe Thu Phương hát. Giọng ca hải ngoại gửi tặng đến khán giả các ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như liên khúc: Chưa bao giờ, Phía nào đến chân trời, Dòng sông lơ đãng. Thu Phương đã tặng riêng cho các thượng khách của VietinBank những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bài hát Sau tất cả.

Với tinh thần tươi mới, Tùng Dương hòa giọng cùng nữ ca sĩ Thu Phương trong ca khúc chủ đề Khoảnh khắc vô giá do nhạc sĩ Dương Cầm viết riêng tặng cho đêm nhạc năm nay. Toàn bộ khán phòng đã được sống trong thế giới ngập tràn yêu thương bởi giai điệu vui tươi, trong trẻo của ca khúc khi Tùng Dương và Thu Phương chuyển tải đến khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cái tên được khán giả mong chờ trong đêm nhạc. Vị huấn luyện viên “Thần tượng Bolero” mùa 2 đã chinh phục những khán giả TP.HCM trong “Khoảnh khắc vô giá 2017” bằng loạt bài hát Yêu nhau đi, Phút cuối. Nam ca sĩ cũng mang không khí sôi động, cuồng nhiệt đến khán giả với liên khúc Touch by Touch khi kết hợp cùng vũ đoàn.

VietinBank đặc biệt giới thiệu trên sân khấu “Khoảnh khắc vô giá 2017” tiếng đàn của những nghệ sĩ nông dân làng Then - ngôi làng chỉ có hơn 200 gia đình nhưng có đến gần 100 người biết chơi vĩ cầm. Lịch sử chơi vĩ cầm được người làng Then gìn giữ hơn 60 năm qua. Đội vĩ cầm đồng quê của làng Then đã nổi danh thế giới qua rất nhiều những bài báo quốc tế. Trong những khoảnh khắc nghệ thuật lên ngôi, không có ranh giới giữa cuộc đời và nghệ thuật, không có ranh giới giữa những người nông dân chân lấm tay bùn hay một ngôi sao… VietinBank đóng vai trò kết nối giữa nghệ thuật với cuộc đời; giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ; giữa nghệ sĩ với khán giả bằng thông điệp “Tất cả đều bắt đầu từ những điều giản dị”.

Dấu ấn trong “Khoảnh khắc vô giá 2017” phải kể đến sự bừng nở và tỏa sắc của “đóa hoa VietinBank” trong Bộ nhận diện thương hiệu 2017. Với việc ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu 2017, VietinBank sẽ tiếp tục cùng quý khách hàng tạo dựng một cuộc sống Đẹp - Bền vững và tràn đầy Hy vọng.

Trước TP.HCM, “Khoảnh khắc vô giá 2017” với chủ đề “Như những đóa hoa” đã được VietinBank tổ chức thành công tại Hà Nội, TP.Đà Nẵng trong tháng 6.2017.

