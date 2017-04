Tối 20.4, nhà tạo mẫu Kim Khanh đã cho ra mắt những thiết kế cắt xẻ đầy gợi cảm. Cô cũng là người đứng đằng sau những sự "lột xác" đầy táo bạo của các người đẹp showbiz trong thời gian qua như Tóc Tiên, Minh Hằng, Bảo Anh, Hương Tràm...

Ngay trong buổi ra mắt, các nghệ sĩ đến dự đã hào hứng khoác lên mình những thiết kế mới nhất của Kim Khanh. Nữ ca sĩ Bảo Anh chọn chiếc váy trắng ôm sát cơ thể với những đường cut out quyến rũ do Kim Khanh thiết kế riêng. Bạn gái của Hồ Quang Hiếu tiết lộ gần đây cô chuyển hẳn sang phong cách sang trọng và quyến rũ là do một tay nhà thiết kế này chăm chút.

Diễn viên Khánh My chọn chiếc váy tôn lên những đường cong quyến rũ và làn da trắng. Cách kết hợp trang phục khéo léo, tinh tế giúp nữ diễn viên Tình xuyên biên giới thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, Ái Phương và Chế Nguyễn Quỳnh Châu tự tin khoe vóc dáng thanh thoát nhưng không kém phần gợi cảm trong bộ váy màu hồng ngọt ngào với họa tiết hoa hồng nổi bật.

Ngát Ngọc

Ảnh: Nguyễn Hải