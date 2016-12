Khán giả sẽ thưởng thức bản Overture bay bổng từ vở Die Fledermaus của nhà soạn nhạc lừng danh người Áo Johann Strauss, vũ điệu Tây Ban Nha tưng bừng của Overture từ nhạc kịch Carmen, bản The Skaters’ Waltz của nhà soạn nhạc lãng mạn người Pháp Émile Waldteufel, hay vũ điệu của người Hungary qua bản Hungarian Dance No.6 của Johannes Brahms, bản Blue Tango nổi tiếng của nhạc sĩ người Mỹ Leroy Anderson, bản Can Can trích từ vở Orpheus in the Underworld của nhà soạn nhạc lãng mạn người Pháp gốc Đức Jacques Offenbach…



Đặc biệt nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ mời và khuyến khích khán giả cùng tham gia khiêu vũ trong các vũ điệu valse, tango, mambo, polka…

Nguyên Vân