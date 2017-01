Đêm bán kết 3 chương trình Ca sĩ giấu mặt, sẽ lên sóng ngày 15.1, là cuộc tranh tài của những thí sinh giành chiến thắng ở những tuần tuyển chọn trước đây, bao gồm: Võ Ê Vo (mô phỏng Khởi My), Trần Thị Xêri (mô phỏng Uyên Trang), Quốc Anh (mô phỏng Quang Vinh), Kim Hà (mô phỏng Nhật Kim Anh) và Thế Vĩ (mô phỏng Trịnh Thăng Bình). Do vậy, đồng thời trên ghế nóng tuần này, các ca sĩ Quang Vinh, Trịnh Thăng Bình, Uyên Trang, Nhật Kim Anh, Khởi My sẽ tụ hội để cổ vũ và ủng hộ ''bản sao'' của mình.

Suốt buổi Trịnh Thăng Bình “giành” ngồi cạnh đàn anh Quang Vinh. Cả hai thường xuyên trao đổi và tỏ ra rất thân thiết. Điều này không có gì ngạc nhiên bởi trước đó Trịnh Thăng Bình từng tâm sự anh là “fan cứng” của Quang Vinh.

Nhưng đặc biệt hơn, Khởi My cũng bất ngờ tiết lộ bản thân là “fan nữ” của “hoàng tử sơn ca”, luôn quan tâm và theo dõi các hoạt động của đàn anh. Ca sĩ 8X chia sẻ cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại những ngày xưa ấy. Bên cạnh đó, cô còn tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên được ngồi cùng bàn với thần tượng, dù cả hai “người đầu sông, kẻ cuối sông”.

Chính vì vậy, Khởi My tỏ ra khá phấn khích khi nhận xét về thí sinh Quốc Anh của đội Quang Vinh. Bất chấp việc đây là đối thủ, Khởi My liên tiếp đưa ra lời bênh vực “gà” của thần tượng và cho rằng nếu so với thời điểm cách đây gần 10 năm thì độ tương đồng giữa bản chính và bản sao Quang Vinh có thể lên đến 99,9%.

Trước tình cảm mà cô em đồng nghiệp dành tặng, Quang Vinh chỉ im lặng mỉm cười. Như vậy, sau Trịnh Thăng Bình, Thúy Nga (nhóm Mắt Ngọc) và Bảo Thy, Khởi My là nhân vật tiếp theo góp mặt vào đội hình “fan cuồng” một thời của nam ca sĩ Miền cát trắng.

Riêng về Trịnh Thăng Bình, anh vừa “tình cảm” bên Quang Vinh lại vẫn “thả thính” với MC Trường Giang. Phát hiện nam MC diện sơ mi trắng, họa tiết chim muông cách điệu y như của mình, ca sĩ đã khuyến khích bạn trai Nhã Phương nếu có dành tình cảm riêng tư cho anh thì đừng ngại ngùng mà cứ tự nhiên thổ lộ. Danh hài Trường Giang chẳng phải vừa, liền đối đáp: “Anh thích em mà Bình. Em cao ráo, đẹp trai. Anh thích lắm chứ!”. “Lời tỏ tình” thẳng thắn của Trường Giang ngược lại khiến Trịnh Thăng Bình bật cười bối rối.

Theo quy định của vòng bán kết, các thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một bài hát của thần tượng, sau đó, khán giả tại trường quay sẽ nhấn nút bình chọn cho người mà họ cho là sở hữu giọng hát có độ tương đồng cao với bản gốc. Kết quả chung cuộc, thí sinh nào nhận được nhiều bầu chọn nhất sẽ tiến thẳng vào đêm chung kết để có cơ hội trở thành quán quân với giá trị tiền tưởng 300 triệu đồng. Sau đêm bán kết 3, Top 4 chung cuộc Ca sĩ giấu mặt mùa 2 sẽ lộ diện.

Trước đêm thi này, dàn ca sĩ Quang Vinh, Trịnh Thăng Bình, Uyên Trang và Nhật Kim Anh đều dành ra khá nhiều thời gian để huấn luyện cho “gà cưng”, riêng Khởi My vì bận rộn với lịch trình riêng nên đành để thí sinh “tự bơi”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết đã truyền “bí kíp” cho Võ Ê Vo nên không có gì phải lo lắng.

Đêm bán kết 3 chương trình Ca sĩ giấu mặt, sẽ lên sóng trên kênh THVL1 vào lúc 21 giờ ngày 15.1.

Tạ Ban

Ảnh: BTC