Never say die được công chiếu vào ngày 30.9 và trở thành tác phẩm hài đáng chú ý nhất từ đầu năm tới nay tại Trung Quốc khi thu về 46,6 triệu USD trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật của tuần đầu ra rạp. Phim vượt xa hai đối thủ sừng sỏ khác là The Foreigner (Kẻ ngoại tộc) của siêu sao võ thuật Thành Long và Chasing the Dragon (Truy Long) của bộ đôi Lưu Đức Hoa - Chân Tử Đan để trở thành quán quân phòng vé trong kì nghỉ Quốc khánh 1.10.



Bước sang tuần thứ hai, tác phẩm tiếp tục trụ hạng thành công tại phòng vé xứ Trung và mang về gần 180 triệu USD cho nhà sản xuất. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu được hơn 220 triệu USD và đang lăm le phá kỷ lục phim hài có doanh thu cao nhất Trung Quốc của Kungfu Yoga do Thành Long đảm nhận vai chính (250 triệu USD).

Never say die được chuyển thể từ vở kịch cùng tên ra mắt năm 2014. Nội dung phim xoay quanh hàng loạt sự kiện hài hước sau khi một tay võ sĩ bịp bợm và một phóng viên thể thao bị hoán đổi linh hồn. Tuy lấy đề tài không mới nhưng những tình tiết hài trong Never say die được truyền thông Trung Quốc đánh giá là vô cùng “lầy lội” và khiến khán giả cười “chảy nước mắt”.

Never say die có sự tham gia của bộ đôi từng được biết tới qua phim Phiền não của Charlotte là Ngải Luân và Mã Lợi cùng các diễn viên khác như Thẩm Đằng, Điền Vũ, Tiết Hạo Văn. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam với tựa Oan gia đổi mệnh từ 20.10.

Thiên Minh