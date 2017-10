Theo New York Daily News, đoạn clip cho thấy Kim Kardashian đang nói chuyện điện thoại với một người bạn trong lúc đi nghỉ mát tại thành phố Punta Mita, Mexico. Thế nhưng, ngôi sao truyền hình thực tế vẫn lo sợ: "Anh có chắc ở đây an toàn không?". Giọng nói ở đầu dây bên kia trấn an cô: "Yên tâm. Ở đây an toàn. Tôi hứa với bạn đấy. Tôi cũng từng trải qua chuyện giống bạn. Con cái tôi cũng sống ở đây".

Đến lúc đó, Kim Kardashian mới gắng kiềm lại những giọt nước mắt. Cô thổ lộ: "Từ sau vụ ở Paris, tôi luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi rất phấn khích khi đi Mexico nhưng không hề nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thế này, cảm giác này ập đến với tôi lúc vừa bước chân xuống sân bay. Mọi người ở sân bay đều thấy 17, 18 người chúng tôi mang túi xách Chanel và Louis Vuitton. Điều đó khiến tôi nhận ra gia đình mình là nạn nhân tiềm năng nhất ở đây".

Năm 2016, Kim Kardashian bị cướp sạch số nữ trang trị giá hơn 10 triệu USD khi đang ở trong một phòng khách sạn tại Paris (Pháp). Sự cố này đã khiến cô khủng hoảng trong một thời gian dài và quyết định không tham dự Tuần lễ thời trang Paris trong năm nay.

Gần đây, ngôi sao truyền hình thực tế xác nhận đang chờ đón con thứ ba bằng phương pháp mang thai hộ.

Mai Anh