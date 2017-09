Theo đó, trong teaser giới thiệu mùa thứ 14 của chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian đã nói với chị gái Khloe Kardashian: “Bọn em sắp có thêm em bé”.



Trước đó, People đưa tin cặp vợ chồng ngôi sao này đã thuê một người mang thai hộ hồi tháng 6. Đến đầu tháng này, người đó đã mang thai thành công.

“Cả gia đình đều lâng lâng. Kim đã tìm kiếm người mang thai hộ nhiều tháng cho đến gần đây mới tìm ra ứng viên hoàn hảo. Với sức khỏe không tốt, Kim cảm thấy cần phải tìm một phụ nữ khỏe mạnh mang thai hộ, và đây là lựa chọn tuyệt vời cho cô ấy và Kanye. Cả hai người đều tham gia vào quá trình này”, một người bạn của Kim "siêu vòng ba" cho biết.

Kim Kardashian không giấu việc mình muốn có con và thậm chí còn rất hay kể về dự định thuê người mang thai hộ sau khi nghe bác sĩ khuyến cáo về tình trạng sức khỏe của mình nếu như cô mang thai lần nữa.

Hồi tháng 4, Kim Kardashian tâm sự trên Keeping Up With the Kardashians rằng lúc đầu cô cũng muốn thử thuê người mang thai hộ. Sau khi nói chuyện với Kanye, cô càng chắc chắn rằng việc thuê người mang thai hộ là một lựa chọn đúng đắn. Và sau khi suy nghĩ kỹ về mong muốn mở rộng thêm thành viên gia đình khiến cô cảm thấy đây là "lựa chọn duy nhất" của mình.

Cách đây ít giờ, tạp chí People đưa tin, Khloe Kardashian cũng đang mang thai với bạn trai kém 7 tuổi - cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson. Trong khi đó, nhiều nguồn tin của US Weekly và TMZ cho biết Khloe Kardashian đã có thai 4 tháng. Khloe Kardashian và bạn trai bắt đầu hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái, sau một buổi hẹn hò sắp đặt. Đây là lần mang thai đầu tiên của Kloe, còn Tristan thì đã có một đứa con riêng với bạn gái cũ Jordan Craig.



Như vậy, ba cô con gái nhà Kardashian là Kim, Khloe và Kylie đều đang chuẩn bị có em bé. Khloe và Kylie dự kiến sinh vào tháng 2 năm tới còn người mang thai hộ Kim dự kiến sinh vào tháng 1 năm tới.

Đoạn teaser mùa 14 Keeping Up With the Kardashians cũng hé lộ nhiều điều chưa từng được đề cập đến về mối quan hệ của Khloe Kardashian với Tristan Thompson và những rắc rối giữa Rob Kardashian với tình cũ Blac Chyna.

Tạ Ban