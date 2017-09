Kim Lý từng được cho là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt khi về nước và xuất hiện trong Hương Ga cùng Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, hơn một năm qua, anh lại không tham gia điện ảnh mà tập trung vào kinh doanh và triển khai các dự án hợp tác cùng nước ngoài.

Mới đây nhất, sự xuất hiện của Kim Lý trong MV Cả một trời thương nhớ ra mắt gây nhiều chú ý. Anh nhận được nhiều lời khen từ tạo hình đến diễn xuất mặc dù hơn một năm không tham gia đóng phim và lần đầu đóng MV. Chính hiệu ứng này đã giúp Kim Lý được nhiều nhà sản xuất phim mời tham gia nhiều dự án lớn.

Tuy nhiên, nam diễn viên quyết định thử sức với vai trò nhà sản xuất phim. Mới đây, anh chính thức tiết lộ đã mua bản quyền Việt hóa thành công hai phim: A moment to remember (tạm dịch: Khoảnh khắc khó quên) và The Sympathizer (tạm dịch: Người cảm thông) dựa trên một cuốn sách best seller từng giành giải thưởng Pulitzer. "Bạn trai tin đồn" của Hồ Ngọc Hà cho biết đây sẽ là hai dự án lớn của anh vào cuối năm nay.

Ngát Ngọc