It takes 2 - Trời sinh một cặp là phiên bản Việt Nam của chương trình tìm kiếm những giọng hát xuất sắc It take 2. 12 người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau (ngoài lĩnh vực ca hát) sẽ kết nối cùng 3 giọng ca nổi tiếng. Họ chính là huấn luyện viên âm nhạc cũng như là người trình diễn song ca cùng thí sinh trong từng đêm thi. Ba huấn luyện viên sẽ chọn lựa thí sinh về với đội của mình mà không được biết danh tính, tên tuổi của các thí sinh, họ chỉ dựa vào giọng hát và chọn lựa cho mỗi người 4 thí sinh. Ngoài ra, chương trình sẽ có hai giám khảo chính thức và một giám khảo khách mời luân phiên mỗi tuần. Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo chính thức đầu tiên có mặt trên ghế nóng của chương trình. It takes 2 - Trời sinh một cặp dự kiến lên sóng vào tháng 2.2017 trên VTV3.