Chỉ mới hơn 5 tuổi nhưng Ku Tin đã là ngôi sao của làng giải trí Việt bởi năng khiếu ca hát và trình diễn tốt, cùng ngoại hình lí lắc dễ thương. Tham gia hàng loạt chương trình giải trí ăn khách như Người hùng tí hon, Thách thức danh hài, Thử tài siêu nhí, cậu bé luôn mang đến cho người xem những phút giây thoải mái không chút gượng gạo mà không phải ai cũng làm được.

Mang theo tình cảm yêu mến nồng nhiệt của công chúng sang lĩnh vực phim ảnh mà bắt đầu là trong Bảo mẫu siêu quậy 2 phát hành năm 2016, Ku Tin tiếp tục cho thấy nét duyên không thể không yêu bởi lối diễn tự nhiên và lém lỉnh. Trong phim, bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền…cậu nhóc vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ người xem nhờ khả năng diễn mà như không diễn vô cùng tự nhiên.

Nhờ đó, Ku Tin một lần nữa được đạo diễn Lê Bảo Trung giao vai quan trọng trong bộ phim điện ảnh thể loại hài dành cho thiếu nhi. Với vai diễn mới được khai thác hơn nhân vật trước, Ku Tin hứa hẹn sẽ tiếp tục để lại ấn tượng mạnh với khán giả lần này.

Bộ phim mang tên Anh em siêu quậy có cốt truyện xoay quanh hai anh em Ton (Duy Anh) và Tin (Ku Tin). Ton (Duy Anh) là con trai một trong gia đình và được ba mẹ (Trịnh Kim Chi - Hà Việt Dũng) thương yêu và chiều chuộng hết mực. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi từ khi có sự trở về của cậu em trai thất lạc bấy lâu - Tin (Ku Tin). Ba mẹ lẫn cô oshin nhí nhảnh (Puka) đều chuyển dần sự quan tâm sang cho Tin khiến Ton cảm thấy hụt hẫng cũng như chán ghét em trai ruột của mình. Từ đó, Ton nghĩ ra nhiều cách để hành hạ em trai và tạo nên nhiều tình huống “dở khóc dở cười”…

Ngoài khả năng diễn xuất tự nhiên, trong Anh em siêu quậy, Ku Tin còn biết cách phối hợp khá tốt với các bạn diễn, đặc biệt là “anh trai” Duy Anh. Với hai “át chủ bài” có tuổi đời cộng lại chưa quá 20, Anh em siêu quậy chắc chắn sẽ không quá thất thế trước các bom tấn Hollywood Guardian of the galaxy 2, Wonder Woman, The Mummy… do được sự “hậu thuẫn” to lớn từ khán giả nhỏ tuổi.



Bộ phim với sự góp mặt của Ku Tin, Duy Anh, Hiếu Hiền, Tuấn Voi, Puka, Trịnh Kim Chi, Hà Việt Dũng, Nguyên Lộc, Phạm Văn Mách… dự kiến đến với khán giả vào ngày 31.5.



Thanh Đào

Ảnh: ĐPCC