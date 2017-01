Danh sách một số đề cử quan trọng của Giải thưởng Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) 2017: Kịch bản gốc phim điện ảnh xuất sắc nhất: Hell or High Water (biên kịch Taylor Sherida) La La Land (biên kịch Damien Chazelle) Loving (biên kịch Jeff Nichols) Manchester by the Sea (biên kịch Kenneth Lonergan) Moonlight (biên kịch Barry Jenkins) Kịch bản phim điện ảnh chuyển thể xuất sắc nhất: Arrival (biên kịch Eric Heisserer, dựa trên tiểu thuyết Story of Your Life của Ted Chiang) Deadpool (biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick, dựa trên loạt truyện tranh X-Men Comic Books) Fences (biên kịch August Wilson, dựa trên vở kịch cùng tên của August Wilson) Hidden Figures (biên kịch Allison Schroeder và Theodore Melfi, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Margot Lee Shetterly) Nocturnal Animals (biên kịch Tom Ford, dựa trên tiểu thuyết Tony and Susan của Austin Wright) Kịch bản phim tài liệu xuất sắc nhất: Author: The JT LeRoy Story (biên kịch Jeff Feuerzeig) Zero Days (biên kịch Alex Gibney) Command and Control (biên kịch Robert Kenner và Eric Schlosser) Kịch ản phim truyền hình xuất sắc nhất: The Americans (biên kịch Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson) Better Call Saul (biên kịch Ann Cherkis, Vince Gilligan, Jonathan Glatzer, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Thomas Schnauz và Gordon Smith) Game of Thrones (biên kịch David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill và D.B. Weiss) Stranger Things (biên kịch Paul Dichter, Justin Doble, The Duffer Brothers, Jessica Mecklenburg, Jessie Nickson-Lopez và Alison Tatlock) Westworld (biên kịch Ed Brubaker, Bridget Carpenter, Dan Dietz, Halley Gross, Lisa Joy, Katherine Lingenfelter, Dominic Mitchell, Jonathan Nolan, Roberto Patino, Daniel T. Thomsen và Charles Yu)