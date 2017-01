Tham gia vào chương trình hôm 23.1, Lan Khuê, Thu Hiền, ca sĩ Hồ Trung Dũng và nhiều nghệ sĩ khác đã dành thời gian để tham gia các trò chơi cùng với các bạn sinh viên, công nhân, hàn huyên những câu chuyện thú vị trong ngày Tết.

Khi giao lưu với hai bạn sinh viên, công nhân tiêu biểu, Lan Khuê đã không nén được xúc động khi nghe gia cảnh nghèo khó và ý chí vươn lên của họ. Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 đã quyết định tài trợ hai cặp vé khứ hồi để họ về quê ăn Tết khiến cả hai xúc động nghẹn ngào.

"Tôi may mắn hơn mọi người vì nhà ở TP.HCM, mỗi năm không phải lặn lội đi xa để về ăn Tết. Tôi biết rằng cứ mỗi năm Tết đến, câu hỏi "tiền đâu để về ăn Tết" ám ảnh biết bao nhiêu người lao động nghèo. Do đó, nếu giúp đỡ được họ phần nào thì đó chính là điều tôi luôn mong muốn được làm. Mong rằng năm mới 2017 sẽ bớt đi những người phải bám trụ lại thành phố để kiếm thêm tiền, hoặc đơn giản chỉ là không thể về quê ăn Tết. Mong ấm no sẽ đến với mọi người", Lan Khuê chia sẻ.

Sau hoạt động này, Lan Khuê sẽ tạm dừng lịch công tác để dành thời gian đón Tết cùng gia đình tại TP.HCM.

Mai Ngọc

Ảnh: P.A