Bộ phim được Cục Điện ảnh Lào lựa chọn là Dearest Sister của đạo diễn Mattie Do. Đây là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh một cô gái nghèo lên thủ đô Viên Chăn để chăm sóc người cô giàu có nhưng bị mù. Điều đặc biệt là người cô này lại có khả năng giao tiếp với người chết.



Đạo diễn Mattie Do sinh ra và lớn lên tại Mỹ, trong một gia đình nhập cư từ Lào. Cô được xem là nữ đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh Lào. Năm 2012, Mattie sản xuất phim đầu tay với tựa đề Chanthaly và nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ Liên hoan phim Luang Prabang. Thừa thắng xông lên, năm nay cô tiếp tục trình làng bộ phim cũng mang màu sắc rùng rợn Dearest Sister. Tác phẩm đã được công chiếu tại hơn 20 liên hoan phim lớn, nhỏ.

Chia sẻ về quá trình làm phim, đạo diễn người Mỹ gốc Lào cho biết: “Thách thức lớn nhất khi làm phim hoàn toàn ở Lào là việc thiếu thốn nguồn lực. Chúng tôi hầu như không được hỗ trợ gì về kinh phí hay cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chính việc không có nhiều người hi vọng về một tác phẩm cộp mác Lào nên tôi có thể tự do sáng tạo những điều chưa ai làm”.

Hiện tại, đã có gần 60 nước gửi tác phẩm đi dự tranh đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Ngoài Lào, các nước thuộc khối ASEAN cũng đã nhanh chóng cử đại diện ''chinh chiến'' tại đấu trường điện ảnh lớn nhất thế giới này.

Trong đó, đại diện cho quốc gia láng giềng Campuchia là bộ phim First they killed my father do nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie làm đạo diễn. Thái Lan chọn By the time it gets dark - tác phẩm xoay quanh vụ thảm sát ở Đại học Thammasat năm 1976. Còn với Việt Nam, bộ phim Cha cõng con của nhà làm phim Lương Đình Dũng được vinh dự góp mặt vào vòng sơ khảo.

5 phim lọt vào vòng đề cử cuối cùng để trực tiếp tranh giải sẽ được công bố vào khoảng đầu tháng 1.2018.

Thiên Minh