Trong đêm thi bán kết Miss Universe 2016, 86 thí sinh đã trải qua hai vòng thi bikini và trang phục dạ hội để ban giám khảo chọn ra top 11 xuất sắc nhất cho đêm chung kết. Vị trí còn lại trong top 12 sẽ do khán giả thế giới bình chọn.

Là thí sinh xuất hiện cuối cùng trong danh sách 86 thí sinh nhưng Lệ Hằng vẫn nhận được sự quan tâm, chờ đợi của khán giả quê nhà. Ở phần mở màn, người đẹp bước ra trong trang phục cổ yếm kết hợp quần cạp cao tôn dáng, trang điểm thanh lịch, tóc cột cao gọn gàng và tự tin giới thiệu: "Đặng Thị Lệ Hằng - Việt Nam".

Bước sang phần thi bikini, Lệ Hằng khoe dáng trong bộ áo tắm họa tiết da báo gợi cảm. Với số đo 3 vòng 82-61-92 cùng khả năng catwalk tốt, người đẹp tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, đánh hông uyển chuyển, biểu cảm rạng rỡ.

Ở phần thi Trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam chọn chiếc đầm đuôi cá của nhà thiết kế Chung Thanh Phong với điểm nhấn là hàng ngàn viên pha lê được đính kết tỉ mỉ.

Sau khi hoàn tất phần thi bán kết, 86 thí sinh lập tức thực hiện màn trình diễn trang phục dân tộc cũng là phần được nhiều khán giả Việt Nam chờ đợi và kỳ vọng ở Lệ Hằng.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Lệ Hằng, cô gặp chút trục trặc về sức khỏe ngay trước đêm thi, hai chân bị sưng to do luyện tập liên tục nhiều ngày trước đó. Chưa kể, do đứng trên giày cao gót và chờ đợi lâu trong hậu trường khiến cô bị chuột rút. Dù khá đau, Lệ Hằng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi một cách tốt nhất, đặc biệt là màn trình diễn trang phục dân tộc.

Kết thúc đêm bán kết, các thí sinh tiếp tục tập luyện cho chung kết Miss Universe 2016 diễn ra lúc 8 giờ sáng 30.1 (tức mùng 3 tết, theo giờ Việt Nam).

Ngát Ngọc

Ảnh: MUO