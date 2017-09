AFP ngày 19.9 đưa tin nhóm nhạc Linkin Park công bố sẽ tổ chức buổi biểu diễn thể hiện niềm tiếc thương ca sĩ Chester Bennington sau khi anh này tự sát.



Buổi biểu diễn dự kiến tổ chức vào ngày 27.10 tại Hollywood Bowl ở Los Angeles (Mỹ). Lợi nhuận thu được sẽ trao cho Music for Relief, một quỹ từ thiện do Linkin Park khởi xướng sau đợt sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 nhằm giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai.

Buổi tối âm nhạc này đánh dấu lần đầu tiên biểu diễn của Linkin Park kể từ khi thành viên ban nhạc, nam ca sĩ Chester Bennington, treo cổ vào ngày 20.7 vừa qua.

Trong một thông báo nhắn đến người hâm mộ, Linkin Park cho biết nhóm sẽ cùng với nhiều nghệ sĩ khác "tôn vinh người đàn ông đã chạm vào cuộc đời của rất nhiều người trên thế giới".

Ngày 18.9, ban nhạc cũng phát hành một video cho One More Light, ca khúc chủ đề album cuối cùng có sự tham gia của Chester Bennington. Trong video, bài hát dùng tưởng niệm Chester Bennington trở nên dịu dàng hơn nhiều so với phong cách hard rock của Linkin Park như thường thấy.

Video cũng được đan cài những cảnh vui nhộn của ban nhạc khi các thành viên ở cùng nhau và cả cảnh Chester Bennington giữa vòng tay của biển fan hâm mộ...



Thành viên của Linkin Park, Joe Hahn, người đạo diễn video, nói rằng anh "rất xúc động" khi thực hiện MV này.

Chester Bennington đã phải vật lộn nhiều năm trong cuộc đời mình với ma túy và rượu cũng như chấn thương lạm dụng tình dục. Kể từ sau cái chết đột ngột của nam ca sĩ tài hoa 41 tuổi, người hâm mộ trên khắp thế giới đã tổ chức hàng chục sự kiện để tưởng niệm anh.

Tạ Ban