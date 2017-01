Á hậu Lệ Hằng là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 được tổ chức từ ngày 13 - 30.1 ở Manila (Philippines). Người đẹp đã mang theo 200 kg lên đường “chinh chiến” hôm 12.1 vừa qua.



Mọi thông tin về cô đều được cập nhật thường xuyên trên Facebook cá nhân và fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Lệ Hằng nhận nhiều lời khen về nhan sắc nổi bật. Ba bức ảnh chân dung Lệ Hằng do ban tổ chức cuộc thi đăng tải với chú thích ảnh hé lộ tài năng chơi đàn tranh, vẽ và boxing của cô đã thu hút tới hơn 26.000 lượt like.

Cô cũng thể hiện tinh thần khỏe khoắn khi tham gia các hoạt động khởi động cuộc thi. Theo lịch trình, hôm nay 15.1, Lệ Hằng và 19 người đẹp khác sẽ trình diễn trong chương trình biểu diễn thời trang Terno Fashion show, thuộc khuôn khổ Miss Universe năm nay. Chương trình sẽ diễn ra tại Vigan City, một trong những thành phố được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Tuy nhiên, khán giả trong nước lại đang lo lắng với trình độ ngoại ngữ hạn chế sẽ gây bất lợi và khiến Lệ Hằng không tiến sâu được vào các Top cuối. Lo ngại này không phải không có cơ sở.

Hồi tháng 12.2016, Lệ Hằng là một trong 11 thí sinh được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mời đến Philippines sớm để ghi hình quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Ở phần phỏng vấn giao lưu trước giới truyền thông, nếu các thí sinh nước khác dùng tiếng Anh khá trôi chảy thì riêng Lệ Hằng lại cần nhờ đến phiên dịch để hiểu câu hỏi: "Tại sao bạn lại chọn tham dự Miss Universe?”. Thậm chí, cô là thí sinh duy nhất đề nghị được trả lời bằng tiếng mẹ đẻ.

Trong video chính thức do bộ phận truyền thông Miss Universe tung ra sau đó không lâu, Lệ Hằng cũng chỉ nói được hai câu tiếng Anh đơn giản: “My name is Lệ Hằng. I'm Miss Universe Vietnam” (Tôi tên Lệ Hằng. Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam). Còn lại phần chia sẻ về ba điểm thú vị của mình, cô dùng hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Clip cô tự quay để giới thiệu với khán giả về chuyến đi này cũng khiến nhiều người lo lắng bởi ngoài câu “Hello, Where are you from?” khi hỏi các ứng viên cùng thi, cô không nói gì khác. Hay lúc trả lời câu hỏi ngắn của phóng viên, Lệ Hằng lộ nhược điểm phát âm tiếng Anh không chuẩn.

Khán giả theo dõi hành trình của cô lo rằng đại diện Việt Nam khó tiến xa ở cuộc thi này. Đa số đều khẳng định người đẹp cần phải luyện tập thật nhiều để nâng cao khả năng ngoại ngữ trước khi chính thức bước vào “chinh chiến”.

Thời gian ngắn sau đó, Lệ Hằng tiết lộ trước khi bay sang Manila, mỗi ngày cô chỉ ngủ 4 - 5 tiếng, do dành thời gian học catwalk, giao tiếp, học đàn, tiếng Anh để có thể tự tin giao tiếp và thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khả năng Anh ngữ của người đẹp này tiến đến mức nào thì khán giả vẫn chưa được biết. Đây là điều khiến fan lo lắng nhất.

Mặt khác, hồi họp báo công bố đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2016 đầu tháng 12.2016, Lệ Hằng từng cho nói nếu vào Top 5, cô sẽ nói tiếng mẹ đẻ để diễn đạt được trọn vẹn suy nghĩ của mình đến mọi người.

Tạ Ban