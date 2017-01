Ngày 3.1 vừa qua, trang tin giải trí nổi tiếng của Mỹ Entertainment Weekly đã có bài phỏng vấn độc quyền đầu tiên với Mariah Carey sau sự cố lộ hát nhép trong đêm diễn chào năm mới Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tiếp thường niên do cố nghệ sĩ Dick Clark khỏi xướng tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ.



Nữ diễn diễn cho biết: “Dick Clark là một người tuyệt vời và tôi tự hào nói rằng thật may mắn khi có thể cùng làm việc với ông ấy trong những chặng đường đầu tiên của sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng Dick Clark sẽ không bắt một nghệ sĩ phải trải qua điều đó và ông ấy nếu còn sống, chắc cũng cảm thấy bị sỉ nhục như tôi vậy”.

Câu trả lời của nữ ca sĩ 47 tuổi ám chỉ tới việc cô cho rằng ban tổ chức chương trình đã không kiểm tra thiết bị tai nghe kỹ càng mà vẫn để nữ ca sĩ lên sân khấu, dẫn tới việc Mariah Carey không thể nghe nhạc và không hát theo.

Giọng ca We belong together cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp như vậy nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng những người không phải trong ê kíp của mình. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã ủng hộ cô sau sự cố đáng tiếc vừa qua.

Sự cố lộ hát nhép trong một sự kiện âm nhạc quan trọng của Mariah Carey vừa qua đã khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích nặng nề. Dù là một danh ca nổi tiếng thế giới nhưng Mariah Carey đã sử dụng đĩa thu sẵn để nhép theo. Tuy nhiên, khi chiếc đĩa không hoạt động, nữ ca sĩ vẫn không hát trực tiếp mà “chữa cháy” bằng cách trò chuyện với khán giả cho dù nhạc nền vẫn bật và vũ công vẫn nhảy.

Sau sự cố, làn sóng bức xúc càng dâng cao khi Mariah Carey không hề nhận lỗi về phía mình mà đổ toàn bộ cho ban tổ chức chương trình.

Ngay cả ngôi sao truyền hình Jenny McCarthy cũng phải lên tiếng: “Sau tất cả thì tôi cảm thấy thật không may cho cô ấy. Đó thật sự là một tai nạn khủng khiếp. Tôi có thể thông cảm với điều này nhưng không hài lòng việc cô ấy đổ hết tội lỗi lên hết người này đến người khác. Cô ấy nên đứng ra nhận trách nhiệm về mình”.

Thiên Minh