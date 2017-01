Tối 31.12 (giờ địa phương), nữ ca sĩ nổi tiếng Mariah Carey đã có mặt trong đêm nhạc chào đón năm mới diễn ra tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ. Cô diện bộ trang phục bó sát màu nude, để lộ thân hình đẫy đà và biểu diễn các ca khúc cùng sự phụ họa của vũ công trước hàng trăm ngàn khán giả có mặt đếm ngược tới giây phút bước sang năm mới.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành ca khúc đầu tiên Auld Lang Syne, nữ ca sĩ bước xuống sân khấu để trình bày bản hit Emotions thì sự cố kỹ thuật bất ngờ xảy ra. Ở phần đầu bài hát, khi vừa cất lên được vài câu thì phần thu âm sẵn giọng hát của cô lại không phát tiếp khiến người đẹp không thể tiếp tục nhép theo.

Để “chữa cháy”, Mariah Carey buộc lòng phải đi quanh sân khấu và trò chuyện với khán giả trong khi nhạc nền vẫn được phát và vũ công vẫn nhảy. Tuy nhiên, sự cố vẫn không được ban tổ chức khắc phục và nữ ca sĩ buộc phải nói chuyện đến cuối bài mà không hát thêm được câu nào.

Sau đó, rắc rối vẫn tiếp tục” đeo bám” Mariah Carey khi cô trình diễn ca khúc thứ ba là nhạc phẩm đình đám We Belong Together. Lần này tuy đĩa thu sẵn không bị trục trặc gì nhưng không hiểu tại sao giọng ca Touch My Body lại bỏ mic xuống đột ngột trong khi lời ca vẫn cất lên rất rõ ràng. Nữ ca sĩ chỉ còn biết cười trừ rồi tiếp tục nhép hết ca khúc.

Mariah Carey rời sân khấu khi chỉ còn 15 phút nữa là đến thời khắc giao thừa, chào đón năm mới 2017. Sau đêm diễn, trên mạng xã hội tràn ngập lời bình luận về sự cố của nữ danh ca. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích màn biểu diễn của cô là “thảm họa” và là một “điềm ác mộng không thể tồi tệ hơn để bắt đầu năm mới”.

Đây không phải là lần đầu tiên một ca sĩ lớn như Mariah Carey bị phát hiện hát nhép. Trong những năm gần đây, tại các sự kiện âm nhạc lớn như chung kết American Idol 2013, lễ trao giải BET 2013, Lễ hội Jamaica Jazz và Blues, nữ ca sĩ thường xuyên gặp sự cố trong khi trình diễn và bị tố hát nhép. Nhiều người khẳng định: “Giọng ca của Mariah Carey đã chết, cô ấy bây giờ không thể hát bằng giọng thật của chính mình nữa”.

Thiên Minh