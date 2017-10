Để đưa Tiësto đến Việt Nam, ban tổ chức đã mất 1 năm đàm phán và phải ký kết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu mà ngôi sao này đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ban tổ chức tiết lộ, ngoài những yêu cầu về mặt trình diễn, Tiësto còn đưa ra hàng loạt những yêu cầu về nơi ăn, chỗ ở, thậm chí đáp ứng sở thích riêng như phải có máy chơi điện tử trong phòng riêng…

Khởi đầu sự nghiệp tại Hà Lan từ năm 1985, Tiësto (tên thật là Tijs Michiel Verwest) đã nhanh chóng tạo nên dấu ấn khác biệt và trở thành cái tên được các lễ hội âm nhạc khắp thế giới săn đón.

Tiësto đã giành vị trí DJ số một thế giới theo bình chọn của tạp chí âm nhạc uy tín DJMag trong vòng 3 năm liên tiếp (2002, 2003 và 2004). Ngoài ra, Tiësto cũng là DJ duy nhất trên thế giới chưa từng rời khỏi top 5 trên bảng xếp hạng những DJ xuất sắc của DJMag, kể từ năm 2002 đến nay. Anh cũng đã giành giải thưởng Grammy cho bản mix ca khúc All of me của John Legend vào năm 2015.

Tiësto cũng là thầy và là người cố vấn của rất nhiều DJ nổi tiếng thế giới, trong đó phải kế đến những tên tuổi DJ hàng đầu như Martin Garrix (top 1 DJ Mag 2016), Hardwell (top 1 DJ Mag 2013 và 2014), Oliver Helden (top 8 DJ Mag 2016).

Bên cạnh “huyền thoại” Tiësto, lễ hội âm nhạc eMBee - Music Connection còn có sự tham gia của DJ R3hab - người giành vị trí thứ 21 trong 2 năm liền tại bảng xếp hạng top100 DJ Mag. Anh từng rất nhiều lần đứng chung sân khấu với “huyền thoại” Tiësto, cũng như hàng loạt những cái tên đình đám trong làng nhạc điện tử thế giới như Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike hay David Guetta.



Hà Nội là một trong hai thành phố Tiësto lựa chọn làm điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn châu Á của mình. Sau đêm trình diễn tại Hà Nội, anh sẽ tiếp tục chuyến hành trình đến Jakarta (Indonesia) vào tháng 12 tới.

An An