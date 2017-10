Danh sách giải thưởng Korea Drama Awards 2017:



Giải Daesang (Giải thưởng lớn): Kim Sang Joong (Rebel: Thief Who Stole the People) Phim truyền hình xuất sắc nhất: Goblin, Ruler: Master of the Mask Giải Korea Drama Awards: Heo Joon Ho (Ruler: Master of the Mask) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Kwon Yool (Whisper), Kim Ji Suk (Rebel: Thief Who Stole the People) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Honey Lee (Rebel: Thief Who Stole the People) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jeon No Min (Ruler: Master of the Mask), Min Jin Woong (Father is Strange) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Il Hwa (Chief Kim), Song Ha Yoon (Fight My Way) Biên kịch xuất sắc nhất: Park Hae Jin (Ruler: Master of the Mask) Thành tựu trọn đời: Jung Young Sook Công ty quản lý toàn cầu: Cube Entertainment Nhạc phim xuất sắc nhất: DinDin (Chief Kim) Ngôi sao của năm: Yook Sungjae (Goblin) Ngôi sao Hallyu: Kwon Mina (Hospital Ship), Park Gyuri (Lovers in Bloom) Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Lee Jang Soo (Chief Kim) Ngôi sao được yêu thích: Lee Tae Im (Woman of Dignity)

Nhân vật nổi tiếng nhất: Kim Byung Chul (Goblin), Park Kyung Hye (Goblin) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Yook Sungjae (Goblin) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Go Won Hee (Best Delivery Person)