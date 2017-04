Ngày 25.4, hãng 20th Century Fox đã chính thức tung ra trailer đầu tiên của phần tiếp theo trong loạt phim hành động Kingsman.



Đoạn trailer dài gần 2 phút của Kingsman: The Golden Circle (Mật vụ Kingsman: Tổ chức Hoàng Kim) mở đầu với những cảnh phim hoài niệm trong phần một, khi Eggsy (Taron Egerton) vẫn còn là một cậu bé non nớt. Sau đó được đặc vụ Harry Hart (Colin Firth) phát hiện tiềm năng và đào tạo để trở thành thành viên chủ chốt của tổ chức đặc vụ Anh Kingsman.

Trở lại với mốc thời gian hiện tại, sau khi căn bí mật tưởng chừng như “bất khả xâm phạm” của tổ chức Kingsman bị một quả tên lửa biến thành đống hoang tàn, các thành viên của Kingsman buộc phải di chuyển tới Mỹ, bắt tay với tổ chức đặc vụ tại đây là Stateman do Champagne "Champ" (Jeff Bridges) dẫn đầu để chống lại Tổ chức Hoàng Kim, một thế lực ngầm có mưu đồ lập lại trật tự thế giới.

Trên nền nhạc ca khúc My Way lãng mạn của cố ca sĩ Frank Sinatra, khán giả được chiêm ngưỡng những pha hành động đẹp mắt tới từ các thành viên của hai tổ chức đặc vụ. Việc tới từ hai nền văn hóa khác nhau cũng khiến cho cách hành động của các đặc vụ có đôi phần khác biệt. Trong khi các thành viên của Kingsman đến từ Anh quốc luôn tỏ ra lịch thiệp, từ tốn thì những đặc vụ của Stateman của Mỹ lại có phong cách phóng khoáng, tự do.

Tuy nhiên, điều đặc biệt lại nằm ở cuối trailer. Đó là sự trở lại của đặc vụ gạo cội Harry Hart trong tạo hình bị chột một mắt. Có vẻ như sau khi bị Mr. Valentine (Samuel L. Jackson) bắn vào đầu ở phần một, Harry Hart không chết mà chỉ bị… mất một con mắt. Dù việc Harry Hart sẽ sống lại trong Kingsman 2 đã được nhà sản xuất úp mở từ lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên nhân vật này chịu lộ diện. Chi tiết này hứa hẹn sẽ mang tới cho tác phẩm mới những nút thắt vô cùng bất ngờ.

Kingsman: The Golden Circle là tác phẩm nối tiếp thành công của phần một mang tên Kingsman: The Secret Service. Ra mắt vào năm 2015, Kingsman: The Secret Service từ một bộ phim không mấy tên tuổi đã trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 400 triệu USD và nhận “cơn mưa” lời khen từ khán giả cùng giới phê bình.

Phần 2 của Kingsman hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đặc sắc với kỹ xảo tiên tiến và dàn diễn viên hùng hậu gồm Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry, Julianne Moore.

Phim tiếp tục do đạo diễn Matthew Vaughn cầm trịch và dự kiến khởi chiếu ngày 22.9.

Thiên Minh

Ảnh: Fox