Nếu như trong những tập đầu tiên của The Remix mùa thứ hai, MC Thành Trung từng bị chê trách vì cách dẫn dắt được đánh giá chưa phù hợp với chương trình cùng phát biểu "vạ miệng" thì trong lần trở lại Remix New Generation 2017, anh lại nhận được nhiều cảm tình của người xem.

Vẫn giữ nguyên lối dẫn dắt cuốn hút và đầy dí dỏm nhưng nam MC đã có sự tiết chế ngày càng tinh tế hơn. Anh vừa đem lại những giây phút thư giãn cho khán giả sau các tiết mục "máu lửa" của hai nghệ sĩ, vừa dành thời gian để Mai Tiến Dũng có thể gửi những lời tâm sự đầy xúc động đến với khán giả.

Chia sẻ sau khi chương trình lên sóng, MC Thành Trung cho biết: "Remix New Generation là phiên bản mới của The Remix, và cũng là lần trở lại của tôi sau những lời khen chê, bình luận trái chiều trong năm trước. Chính vì thế, tôi gặp không ít áp lực khi phải thay đổi mình sao cho phù hợp với chương trình, cũng như đáp ứng kỳ vọng của khán giả hâm mộ. Lần đầu dẫn, nhiều khán giả chê tôi "vô duyên". Chính vì thế, tôi đã dành nhiều đêm xem đi xem lại những đoạn băng ghi hình của chính mình trong mùa trước để nhìn rõ ưu - nhược, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Thực sự, điều này rất khó khăn, vì bạn có thể dễ dàng khắt khe với người khác, nhưng khắt khe với bản thân là điều không ai muốn".

Thành Trung thừa nhận có khán giả khó tính là một may mắn để nghệ sĩ ngày càng hoàn thiện mình



Vì vậy nam MC thừa nhận có khán giả khó tính là một may mắn, vì nhờ vậy nghệ sĩ mới có động lực để khó tính với bản thân, để ngày càng hoàn thiện mình: "Tôi hi vọng rằng các khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi dù ít, dù nhiều trong tôi, và ngày càng hài lòng về chất lượng của The Remix phiên bản mới".



Nếu như các khán giả truyền hình đã quen thuộc với Thành Trung trong vai trò người dẫn dắt The Remix thì sự xuất hiện của Đặng Quỳnh Chi, nữ MC - BTV với gương mặt khả ái của Nhịp đập 360 độ thể thao như thổi một "làn gió" tươi mới và không kém phần quyến rũ cho chương trình năm nay.

Lần đầu tham gia một sân chơi âm nhạc sôi động trên sóng truyền hình trực tiếp, dù có chút bỡ ngỡ nhưng cô đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Bên cạnh đó, MC Thành Trung với tính cách hoạt ngôn, dễ "lấn lướt" bạn diễn nhưng cũng khéo léo dành nhiều "đất diễn" để MC Đặng Quỳnh Chi có thể thể hiện mình mỗi khi cả hai đứng chung trên sân khấu. Ngay sau khi chương trình kết thúc, MC Đặng Quỳnh Chi cũng gửi những lời cảm ơn đầy xúc động đến người anh trong nghề mà cô ngưỡng mộ trên trang Facebook cá nhân.

Tập 2 Remix New Generation với màn đối đầu của team Yến Trang và team S Girls sẽ lên sóng ngày 13.1 trên kênh VTV3.

Thùy Linh

Ảnh: O.T