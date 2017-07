Vai diễn “mẹ rồng” Daenerys Targaryen trong Game of Thrones đã đem lại cho Emilia Clarke danh tiếng vang dội ở địa hạt phim truyền hình. Hẳn không ít người hâm mộ sẽ tiếc nuối khi một trong những nhân vật chủ chốt và được yêu thích nhất xuyên suốt loạt phim lại sắp sửa rời cuộc chơi.

Nữ diễn viên 30 tuổi chia sẻ: “Tôi biết rằng Game of Thrones có khả năng thực hiện vô số tiền truyện và hậu truyện. Nhưng tôi chỉ đóng thêm một phần nữa thôi. Rồi như thế là xong”.

Qua đó, ngôi sao Me Before You có thể đang ám chỉ nhân vật của mình sắp phải bỏ mạng trong phần tiếp theo của loạt phim, hoặc đơn giản là cô muốn rời dự án. Dù vậy, người hâm mộ dự đoán khả năng đầu tiên sẽ cao hơn, vì Game of Thrones vốn nổi tiếng là sê-ri truyền hình “giết người không gớm tay”, thậm chí nhà sản xuất và biên kịch chẳng ngần ngại “kết liễu” các nhân vật then chốt và rất được yêu thích.



Nữ diễn viên thổ lộ: “Tôi thấy rất buồn khi phải nghĩ đến điều đó. Vai diễn đã đồng hành cùng tôi xuyên suốt quá trình trưởng thành”.

Dù “dắt túi” vô số giải thưởng về diễn xuất với vai “mẹ rồng”, thế nhưng vào những ngày đầu nhận vai, người đẹp từng rất lo rằng mình sẽ bị sa thải. Cô cho biết: “Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh họ sẽ đuổi cổ tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ, rất sợ”.

Nhưng cũng có thể Emilia Clarke chỉ đang “đánh lạc hướng” người hâm mộ. Bởi vì người đẹp cũng tiết lộ về bước ngoặt bất ngờ trong phần 7: “Phần phim sắp tới sẽ rất thú vị, sẽ gỡ nút thắt cho những mâu thuẫn từ phần trước và khiến người xem bất ngờ”.

Phần 7 của sê-ri Game of Thrones sẽ lên sóng vào ngày 16.7. Bên cạnh đó, Emilia Clarke cũng sẽ góp mặt trong dự án phim ngoại truyện của Star Wars, dự kiến ra rạp vào năm 2018.

