Nhận được nhiều tình cảm của khán giả với hình tượng "nữ chiến binh" xinh đẹp, quyến rũ của The Remix 2017, thậm chí MiA còn được đặt cho nick name "HyunA phiên bản Việt" nhưng nữ ca sĩ chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. MiA luôn muốn được thể hiện nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trong mỗi cuộc thi ngoài tài năng thật sự thì còn cần phải may mắn... và may mắn đã không mỉm cười với team MiA - Tronie khi đội phải dừng chân trước thềm chung kết.

Khi nhận được nhiều câu hỏi về việc mất gì và được gì tại cuộc thi này, MiA chia sẻ: "Qua sân chơi này MiA thấy được mình có cơ hội đến gần với khán giả hơn, thoải mái thể hiện ý tưởng độc lạ của mình mà không bị hạn chế. Bên cạnh đó MiA còn đi đúng được hình ảnh của mình mong muốn nhưng cuối cùng bài học lớn nhất mà tôi được học như trong bài Lời cha dạy là đừng mong cuộc sống này công bằng với con".

Trước lời bộc bạch có vẻ đầy “ẩn ý” của mình, thậm chí là có nghi vấn cô bị chèn ép tại chương trình Hòa âm & ánh sáng năm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với MiA:

* Là một thí sinh từng tham gia, tại sao MiA lại từ chối lời mời tham dự chung kết The Remix 2017 với vai trò khách mời?

- Ca sĩ MiA: Ban đầu khi bị loại đúng là tinh thần của mình cũng ảnh hưởng khá nhiều. MiA phải suy nghĩ khá lâu mới đưa ra được quyết định này. Sau khi thống nhất cùng Tronie là cả hai xin rút không tham gia khách mời chung kết. Có rất nhiều lý do nhưng điều mà MiA có thể nói chính là MiA bị áp lực, mỗi khi đứng trên sân khấu MiA đều muốn mang đến những tiết mục tốt nhất nhưng ở thời điểm quá gấp rút nên chắc chắn sự chuẩn bị cũng không được hoàn hảo.

* MiA có cảm thấy hối hận khi tham gia The Remix năm nay hay không?

- Tất nhiên là không có rồi vì MiA được làm đúng như những gì mong muốn. Chỉ hối tiếc mình tham gia với một cái đầu trong sáng và không toan tính quá.

* Lý do nào khiến MiA nhận định rằng mình quá “trong sáng” tại The Remix, điều “không công bằng” ở đây chị muốn nhắc đến cụ thể là gì?

- “Trong sáng” ở đây là MiA chỉ biết cố gắng và suy nghĩ những thứ mới lạ để làm nên tiết mục. MiA không suy nghĩ thêm là cần phải dàn dựng như vậy hay sử dụng chiêu trò trên sân khấu để được “giựt tít” khiến mọi người chú ý. Qua tất cả vòng thi mọi người đều thấy như vậy mà. “Đừng mong cuộc sống này công bằng với con" đó là câu MiA đọc rất lâu và luôn ghi nhớ. Làm gì thì làm kết quả không phải lúc nào cũng đúng với năng lực thật sự. Khi thất bại là mình đã có thiếu sót rồi và cần nhìn lại mình đã làm gì và như thế nào. Cho dù có đổ lỗi cho bất kỳ ai cũng đâu thể nào thay đổi được kết quả đã xảy ra.

* Trong một tiết mục giành được điểm cao tại The Remix MiA và ca sĩ Tronie đã trao cho nhau một nụ hôn say đắm trên sân khấu. Nụ hôn đó có ý nghĩa gì? Tại sao cả hai quyết định làm vậy hay đơn giản là ngẫu hứng?

- (Cười) Nụ hôn đó hoàn toàn không có trong tiết mục dàn dựng của MiA. Cho đến phút 89, vũ đoàn có gợi ý hay ở đoạn kết thì Tronie và MiA hôn nhau. Sau một lúc cũng khá đắn đo, MiA nói hay mình hôn luôn đi Tronie. Quen biết nhau hơn 5 năm, người anh này của MiA chẳng bao giờ coi mình là con gái cả nên cứ đồng ý thôi.

* Trước chiến thắng của Bảo Thy, chị có phản hồi gì đến người bạn này không?

- Khi nghe tin chị Thy chiến thắng, MiA cảm thấy rất vui mừng và kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng của chị Thy trong suốt cuộc thi này. Do tình cảm của MiA và chị Thy khá thân thiết trong cuộc sống nên để nói những lời tình cảm thì thật sự khó quá. Nhưng với niềm vui như thế này thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. MiA muốn nói "Em yêu chị, Bảo Thy".



