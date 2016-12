MLTR là ban nhạc Đan Mạch, thành lập năm 1988 với 4 thành viên: Jascha Richter, Kåre Wanscher, Mikkel Lentz và Søren Madsen. Sau năm 2000, Søren Madsen rời khỏi, nhóm còn 3 người. Những album của nhóm như: Michael Learns To Rock (1991), Colours (1993), Played on pepper (1995), Nothing to lose (1997), Blue night (2000), Take me to your heart (2004), Eternity (2008), Scandivians (2012)... bán hơn 10 triệu đĩa. MLTR chuyên các thể loại nhạc pop rock, alternative pop, soft rock, ballad rock... Sau khi đến TP.HCM vào tối qua 20.12, các thành viên của nhóm bắt tay ngay vào việc ráp nhạc để biểu diễn vào tối nay 21.12 trong lễ hội âm nhạc Sky Connection 2016 tại Sân vận động Quân khu 7, TP.HCM. Chương trình còn có nhóm nhạc nữ đình đám Wonder Girls (Hàn Quốc) biểu diễn. Dạ Ly