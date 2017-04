Chưa hài lòng với những hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, ca nhạc, Angela Phương Trinh đã lấn sân sang thời trang, nhưng không phải trong vai trò người mẫu mà là nhà thiết kế. Cô đã kết hợp với thương hiệu Cocosin cho ra mắt bộ sưu tập It Girl tại TP.HCM chiều 23.4.

20 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập It Girl được các người mẫu như Ngọc Châu, Chà Mi, Hằng Nguyễn, Hương Ly, Thanh Thủy giới thiệu đến người xem. Bộ sưu tập sử dụng chất liệu như linen, kate lụa, ren, denim… để tạo sự thoải mái, tiện dụng và hiện đại cho người mặc. Các sản phẩm cũng được nhấn nhá thêm bởi kỹ thuật cut-out, các chi tiết đinh tán, sticker... để tạo vẻ hiện đại, phóng khoáng cho trang phục.

Buổi trình diễn bộ sưu tập It Girl cũng đã thu hút nhiều nghệ sĩ Việt đến xem như diễn viên Thanh Thúy, Võ Cảnh, hoa hậu Hương Giang, Trà Ngọc Hằng... Đặc biệt, sự xuất hiện của Midu nhận được nhiều chú ý khi cách đây vài hôm, nữ diễn viên Bí ẩn song sinh bị cho "dao kéo" khi xuất hiện với gương mặt có phần tròn trĩnh và hơi "đơ".

Trả lời Thanh Niên, Midu thẳng thắn: "Tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà là do vấn đề cân nặng lên xuống thất thường thôi. Do cơ địa của tôi cứ mỗi lần tăng cân là mặt lại tròn căng ra trông khác đi ngay. Mặt khác có thể là do kiểu tóc, trang điểm và góc chụp ảnh ngày hôm đó nên trông mặt mình có vẻ tròn hơn bình thường. Chứ ai gặp tôi ở ngoài cũng nói bình thường hết, mình không có làm gì đụng đến mặt hết".

Người đẹp khẳng định cô chưa chỉnh sửa gì trên gương mặt dù ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ. "Mình không có phản đối gì việc này cả. Nếu phẫu thuật mà làm cho người ta đẹp và tự tin hơn thì cứ làm, có gì đâu. Tuy nhiên với mình thì mình muốn được giữ những đường nét như trước giờ", nữ diễn viên sinh năm 1989 nói thêm.

Trong bộ sưu tập này, Angela Phương Trinh đã cùng tham gia từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất hơn hai tháng. Lấy tên gọi It Girl, concept của bộ sưu tập là câu chuyện về một cô gái tiên phong về thời trang và phong cách sống, luôn tự tin và biết mình là ai, mình muốn gì.

Anh Thư

Ảnh: Hồng Nhi