Theo nguồn tin độc quyền của Hollywood Life, Miley Cyrus muốn tham gia vài bộ phim trong năm 2017 và một trong số đó đóng cùng bạn trai Liam Hemsworth. "Đó có thể là một bộ phim lãng mạn, hài hước hoặc cả hai có thể hóa thân thành hai nhân vật đối đầu”, nguồn tin cho hay.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth lần đầu tiên gặp nhau trên phim trường The Last Song năm 2009. Tác phẩm xoay quanh một mùa hè đáng nhớ của cô nàng nổi loạn Ronnie (Miley Cyrus) khi buộc phải về một vùng quê nước Mỹ sống với cha. Tại đây, cô và anh chàng Will Blakelee (Liam Hemsworth) đã trải qua một mối tình lãng mạn.

Khi bộ phim được công chiếu cũng là lúc cặp đôi công khai tình cảm. Đến năm 2012, họ tuyên bố đính hôn, nhưng chỉ hơn một năm sau đó lại nói lời chia tay.

Đầu năm 2016, cặp đôi tái hợp và cho thấy tình cảm mặn nồng hơn bao giờ hết. Chủ nhân hit Wrecking ball thường góp mặt trong những bữa tiệc gia đình của nam diễn viên Hunger Games tại Úc. Và vào dịp Giáng sinh cách đây vài ngày, họ còn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Hollywood Life khẳng định, mong muốn trở thành tình nhân lần nữa trong phim của Miley là cách cô “hâm nóng” mối quan hệ, hoài niệm về quá khứ thuở tình yêu mới chớm nở và nhắc nhở cặp đôi về lý do mà họ quyết định bên nhau.

Tháng trước, thông qua Life & Style, em gái của Miley là Noah Cyrus gây bất ngờ khi tiết lộ: “Hiện giờ họ chẳng có kế hoạch tổ chức đám cưới gì đâu”. Câu nói góp phần phủ nhận tin đồn sắp kết hôn của Miley Cyrus. Dù chưa có ý định trở thành vợ chồng, tình cảm của cả hai vẫn đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Sắp tới, Miley Cyrus và Liam Hemsworth dự định sẽ đón năm mới cùng nhau ở Úc.

Thanh Đào