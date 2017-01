Liên hệ với Á quân Hồ Ngọc Minh Trí, anh cho biết: “Từ sau khi thi đến bây giờ thì tâm trạng tôi vẫn còn rất lâng lâng. Đặc biệt, từ lúc kết thúc, có rất nhiều người thân và bạn bè gọi điện nhắn tin đến hỏi thăm nữa, thế là mất thêm mấy đêm khỏi ngủ vì vui quá mức cho phép. Đây là lần đầu tôi được tham gia một chương trình truyền hình lớn như vậy nên có rất nhiều thiếu sót về kinh nghiệm sân khấu lẫn giọng hát. Tôi cứ tưởng sau khi phát sóng chắc tôi bị ‘’ném đá”, nhưng mà may quá, tôi không bị ai “ném đá” hết mà mọi người lại còn dành tình cảm và động viên tôi làm tốt hơn nữa chứ. Quá đã!”.

Trong khi đó, Như Trang cũng chia sẻ: “Cả bốn thí sinh bước vào đêm chung kết đều xứng đáng với danh hiệu này vì bất kỳ ai cũng đã phải nỗ lực rất nhiều trong một thời gian ngắn. Để lột tả được thần thái trong giọng hát và phong cách biểu diễn của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Và bất kỳ một cuộc thi nào cũng chứa đựng yếu tố may mắn. Đêm chung kết có lẽ Minh Trí thiếu đi một chút may mắn và vị thần may mắn đã mỉm cười với tôi”. Cô khẳng định: “Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân của Ca sĩ giấu mặt mùa 2 vì đó là sự nhìn nhận và đánh giá từ những giám khảo tại trường quay. Nhân đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chị Thu Minh, các vị giám khảo và 200 khán giả tại trường quay đã ủng hộ và cổ vũ hết mình cho tôi trong đêm chung kết”.



Ngoài ra, tân quán quân còn nói thêm: “Tôi công nhận giọng hát tôi không giống chị Minh 100%, vì giọng chị rất khó làm giống. Mọi người thường nói đùa với tôi rằng nếu có giọng hát y hệt chị Thu Minh thì biết đâu giờ đây cũng có thêm một nữ hoàng nhạc dance khác. Nhưng Như Trang vẫn là Như Trang, vẫn có những nét riêng của mình. Và như tiêu chí của chương trình ngoài giọng hát thì phong cách biểu diễn từ thần thái cho đến trang phục cũng chiếm nửa số điểm. Và tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt yêu cầu này. Trước khi bước vào đêm chung kết, tôi cũng nghĩ mình không phải là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị quán quân. Vì thế trong đêm đó, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để ít nhất chị Thu Minh không thất vọng về tôi. Và không ngờ rằng may mắn đã mỉm cười với tôi”.

Như Trang nói về Á quân Minh Trí: “Tôi chỉ tiếp xúc với Minh Trí trong đêm chung kết vì trước đây chưa có đêm thi nào quay chung với nhau. Tôi nghĩ Minh Trí vốn sở hữu giọng hát tự nhiên giống với anh Phan Đinh Tùng, đây chính là một lợi thế của Trí trong cuộc thi. Ngoài ra thì em ấy cũng là một người thân thiện và khá thật thà trên sân khấu. Đó chính là điểm riêng khá dễ thương của Trí. Kết thúc cuộc thi em ấy có gặp và chúc mừng tôi, chúng tôi cũng có hẹn nhau ăn mừng khi có thời gian. Còn bây giờ chắc em ấy đã về ăn tết với gia đình như em ấy đã chia sẻ”.

Sau chương trình, nếu Như Trang hứa “chắc chắn sẽ có những sản phẩm tâm huyết ra mắt để chinh phục quý vị khán giả” thì chàng trai sinh năm 1993, gốc Nha Trang thật thà thổ lộ: “Ngoài chuyện về quê ăn tết với bạn bè và người thân thì hiện tại tôi cũng đang suy nghĩ đến dự định phát triển khả năng ca hát của mình. Nhưng mà cái này nó còn mông lung và chưa định hình được. Theo lý tưởng của tôi, tôi vẫn muốn làm một cái gì đó nó to lớn, vĩ đại và mang tầm cỡ quốc tế cơ…”.

Minh Trí cũng bật mí mong muốn trong dịp năm mới: “Sang năm mới, tôi mong gia đình, người thân và bạn bè mình được bình an và may mắn, suôn sẻ trong mọi việc. Còn tôi, tôi mong có người yêu sớm, chớ từ nhỏ tới giờ tôi toàn bị bạn bè trêu là ế tới già thôi. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc đến mọi người đọc được những dòng này một năm mới an khang và thịnh vượng” .