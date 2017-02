Monster trucks (tựa Việt: Xe tải quái vật) kể về cuộc phiêu lưu của anh chàng Tripp Coley (do Lucas Till thủ vai), một học sinh trung học ít nói, luôn đam mê chế tạo được một chiếc Monster Truck từ các đồ phế liệu. Đến một ngày nọ, Tripp phát hiện ra một con quái vật kì lạ nghiện uống xăng trốn trong xe tải của mình, từ đó mở ra cuộc phiêu lưu kỳ thú. Trong 4 ngày đầu tiên ra mắt tại Bắc Mỹ, phim thu về khoảng 10 triệu USD - một kết quả khá thất vọng đối với một sản phẩm “ngốn” mất 125 triệu USD để thực hiện của "ông lớn" Paramount Pictures.



Trailer đầu tiên phát hành hồi tháng 6.2016 đã vấp phải nhiều bình luận tiêu cực từ các nhà phê bình. Jeff Bock - nhà phân tích doanh thu phòng vé cho Exhibitor Relations, khẳng định: “Bạn biết ngay rằng phim sẽ "xịt" sau khi xem trailer đầu tiên…”.

Thất bại của Xe tải quái vật chỉ là “cơn đau đầu” mới nhất của Paramount Pictures - hãng phim đang cố gắng “hồi sinh” lại các chuỗi phim đã xuống dốc. Năm 2016, trong bối cảnh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa cổ đông Sumner Redstonce và cựu giám đốc điều hành Philippe Dauman (bị lật đổ vào tháng 8.2016), hai phần phim tiếp theo của Teenage Mutant Ninja Turtles và Star Trek đã có màn trình diễn không như kỳ vọng.

Được biết, hành trình của Xe tải quái vật bắt đầu từ năm 2013, khi chủ tịch Paramount Pictures lúc bấy giờ là Adam Goodman, hình thành ý tưởng cho bộ phim sau khi quan sát cậu con trai 3 tuổi chơi với đồ chơi xe tải. Sau đó, giám đốc điều hành Brad Grey và phó chủ tịch Rob Moore đã phê duyệt dự án, cùng hy vọng có thể biến ý tưởng thành siêu phẩm như Transformers.

Xe tải quái vật nhanh chóng trở thành dự án tâm huyết của Adam Goodman, người chịu trách nhiệm phát triển Paramount Animation. Mary Parent (nổi tiếng với Sponge out of the water) đảm nhận vai trò sản xuất bộ phim và Chris Wedge (đạo diễn Ice age) cầm trịch tác phẩm.

Dự kiến, phim đến với khán giả vào mùa hè năm 2015, sau đó lại được dời đến Giáng sinh cùng năm. Thế nhưng, vào tháng 2.2015, Paramount Pictures sa thải Adam Goodman. Mất “cha đỡ đầu”, Xe tải quái vật trở thành “đứa con mồ côi” trong chính nơi sản xuất nó. Rồi hãng tiếp tục dời lại ngày ra mắt thêm hai lần nữa, đồng thời, các giám đốc dần chuyển sự tập trung sang các sản phẩm khác, nổi bật nhất là Arrival và Silence của đạo diễn Martin Scorsese.

Tuy nhiên, dù có hay không những tin đồn không hay, chiến dịch quảng cáo cho phim cũng gặp phải thách thức lớn. Nguồn tin trong ngành cho biết bộ phim do Lucas Till đóng vai chính lúc đầu hướng vào đối tượng người xem rộng rãi thuộc mọi lứa tuổi, nhưng hóa ra tác phẩm lại chỉ có thể hút khán giả dưới 13.

Rắc rối khác của Xe tải quái vật là ý tưởng nguyên gốc thiếu sức mạnh xây dựng thương hiệu khi chỉ dựa vào hai công ty đồ chơi Nickelodeon và Hasbro. Và thay vì tạo ra sự bí ẩn cho con quái vật trong phim, các trailer và tình tiết phim lại chú trọng nhấn mạnh khía cạnh độc đáo cũng như lợi hại của nó, đặc biệt là chức năng của những xúc tu.

Dù không phải là phim hoạt hình truyền thống, Xe tải quái vật vẫn được dán nhãn Paramount Animation. Giải thích chuyện này, người trong đoàn làm phim bật mí, hãng phim quyết định sản xuất theo kiểu live-action với hình ảnh chính do máy tính tạo ra, để giúp câu chuyện phát triển và có chuyển biến tốt hơn, nối gót The Smurfs (của Sony Amination) và Alvin and the Chipmunks (của Fox) đã khá ăn nên làm ra trong quá khứ. Nhưng họ lại không tính được rằng các nhân vật trong Xe tải quái vật là dạng khác hoàn toàn.

Trước khi bị ghẻ lạnh, “con cưng” của đạo diễn Chris Wedge đã từng là ưu tiên hàng đầu của Paramount Pictures trong lĩnh vực hoạt hình bằng công nghệ máy tính. Hãng đã bắt đầu tập trung mảng này từ khi Rango thành công về mặt doanh thu lẫn chuyên môn (đoạt giải Oscar 2012 mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất). Rồi bước ngoặt xảy ra trong năm 2012, Paramount mất đi nhà phụ trách chính của chuỗi thương hiệu phim gia đình là Jeffrey Katzenberg của DreamWorks Animation. Điều này làm tăng áp lực lên Paramount bởi hãng đang có tham vọng dựa vào thể loại hoạt hình để trở thành một trong những doanh nghiệp làm phim lớn nhất thế giới.

Mong mỏi của hãng cũng dễ hiểu vì ngành công nghiệp làm phim hoạt hình đang ngày càng hút khách hơn bao giờ hết, như Universal Pictures phát triển Minions cùng công ty sản xuất Illumination Entertainment và mua luôn DreamWorks Animation năm ngoái. Warner Bros., 20th Century Fox và Sony Pictures đều đã đứng vững ở mảng hoạt hình. Ngoài ra, ba trong số 10 phim có doanh thu cao nhất năm ngoái là phim hoạt hình, gồm Finding Dory, The Secret Life of Pets và Zootopia. Bộ ba tổng cộng “cá kiếm” gần 3 tỉ USD toàn cầu.

Mục tiêu là thế, nhưng Paramount gia nhập xu hướng hoạt hình một cách khá thất thường. Năm 2015, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water là phim chiến thắng với hơn 320 triệu USD trong và ngoài nước. Nhưng người lãnh đạo đơn vị sản xuất hoạt hình Bob Bacon đột ngột nghỉ việc mùa hè năm đó. Paramount cũng bất ngờ từ bỏ dự án chuyển thể tiểu thuyết The little Prince của Pháp và không có kế hoạch phát hành tác phẩm này cho đến năm 2018.

Quay về thành tích của Xe tải quái vật, chủ tịch tập đoàn Paramount Motion Picture - Marc Evans không bình luận cụ thể thêm về phim, thay vào đó là bày tỏ sự tự tin với những tác phẩm tiếp theo như Amusement Park và Sherlock Gnomes.

Theo lịch trình, Amusement Park quy tụ chất giọng của hai ngôi sao Matthew Broderick và Jennifer Garner, hiện đang trong giai đoạn sản xuất, dự tính sẽ càn quét phòng chiếu năm 2019. Còn Sherlock Gnomes (tên đầy đủ là Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes) cùng dàn nghệ sĩ thượng hạng không kém: James McAvoy, Emily Blunt, Johnny Depp là sản phẩm hợp tác với MGM, sẽ ra rạp tháng 1.2018. Ngoài ra, phần tiếp theo của SpongeBob cũng được hy vọng sẽ làm nên chuyện vào đầu năm 2019.