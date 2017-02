Trong số hơn 17 phim ra rạp vào tháng này, chỉ có 4 phim tình cảm được chiếu: Bạn gái tôi là Sếp, Fifty Shades Darker (50 sắc thái đen), The Space Between Us (Khoảng cách giữa chúng ta), The Village of No Return (Ngôi làng hạnh phúc).

Phim Việt 49 ngày phần 2 là sự tiếp nối thành công của phần 1 ra mắt vào năm 2014 của đạo diễn Nhất Trung. Vẫn giữ ý tưởng "người nhìn thấy ma", 49 ngày phần 2 sẽ hé lộ câu chuyện tình hài hước đậm chất liêu trai. Phim chiếu từ ngày 17.2, có sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Hari Won, Thu Trang, Tiến Luật, Trường Giang, Nhã Phương.

Resident Evil: The Final Chapter (tựa Việt: Vùng đất dữ - Hồi cuối) của đạo diễn Paul W.S.Anderson, ra rạp từ 10.2, sẽ mang dàn diễn viên cũ trở lại gồm Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen và Shawn Roberts. Trong phần cuối, người hùng Alice (Milla Jovovich) trở về thành phố Racoon để tìm cách ngăn chặn và tiêu diệt tập đoàn Umbrella, trước khi đại dịch xác sống quét sạch số nhân loại ít ỏi còn sót lại.

Rings chiếu từ 10.2, được dẫn dắt bởi đạo diễn F.Javier Gutierrez. Cô gái Julia (Matilda Lutz) lo lắng khi bạn trai Holt (Alex Roe) dính phải lời nguyền bỏ mạng sau bảy ngày bởi cuộn băng của ma nữ Samara Morgan (Bonnie Morgan). Julia đã phát hiện ra những bí mật đằng sau hiện tượng tâm linh chết chóc.

Trong khi đó, Split (Tách biệt) khởi chiếu 17.2, được biên kịch, đạo diễn bởi M.Night Shyamalan (đạo diễn của The Sixth Sense, Unbreakable và The Village), có sự tham gia của James McAvoy, Anya Taylor và Haley Lu Richardson. Phim kể về bí ẩn trong tâm trí của một người bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Sau khi bắt cóc ba cô gái trẻ, Kevin phải đấu tranh với các mặt tối ẩn sâu trong mình...

Cuối tháng 2 khán giả sẽ “dựng tóc gáy” với 2 bộ phim cùng ra rạp vào ngày 24.2. The Bye Bye Man xoay quanh câu chuyện về những người bạn ở cùng thị trấn và bị ám bởi thế lực siêu nhiên vô hình cực kỳ đáng sợ. Personal Shopper (Giác quan thứ sáu) chiếu rạp từ 24.2, thuộc thể loại tâm linh của đạo diễn Olivier Assayas. Maureen Cartwright (Kristen Stewart đóng) là cô gái sở hữu khả năng ngoại cảm. Về đêm, Maureen lại tới khu biệt thự mà anh trai Lewis của mình qua đời 90 ngày trước, với mục đích cố gắng liên lạc với người quá cố...

Phan Cao Tùng