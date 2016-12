Hollywood những ngày cuối năm "chấn động" bởi tin cặp diễn viên Melissa Benoist và Blake Jenner “tan đàn xẻ nghé” sau gần 2 năm kết hôn. Thông tin khiến nhiều người sốc bởi cặp đôi cách nhau 4 tuổi này thường xuất hiện bên nhau đầy hạnh phúc cũng như nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Blake và Melissa gặp nhau lần đầu khi đóng chung bộ phim truyền hình ca nhạc Glee hồi năm 2012 của đài FOX. TMZ bật mí nữ diễn viên Supergirl là người đệ đơn ly hôn với lý do “khác biệt không thể hòa giải” và hai bên không yêu cầu trợ cấp. Cô cũng được cho từ bỏ họ Jenner khỏi tên của mình. Cặp đôi chưa có con chung. Vào tháng 3.2015, Melissa Benoist và Blake Jenner chính thức “về chung nhà” trong một hôn lễ bí mật. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm riêng tư đến mức người hâm mộ chỉ biết họ kết hôn một tháng sau đó. Trong thời gian bên nhau, đôi diễn viên không ngại thể hiện tình cảm khi thường sánh vai tình tứ trên thảm đỏ, thậm chí còn tranh thủ tham gia trong bộ phim của nhau. Đầu năm nay, tài tử The Edge of Seventeen đã góp mặt trong Supergirl với vai trò khách mời đặc biệt. Lần cuối cùng công chúng thấy họ tay trong tay là tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) vào tháng 9 vừa qua. Trước đó vài giờ, một cặp đôi khác là rapper T.I và vợ Tiny đã “đường ai nấy đi” sau 6 năm chung sống. TMZ cho biết vợ của nam rapper 36 tuổi chính là người đã đệ đơn xin ly hôn lên tòa án bang Georgia (Mỹ) vào đầu tháng này. Nhiều nguồn tin thân cận khẳng định cả hai đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trước khi tiến đến quyết định trên. Vẫn chưa rõ quyền nuôi dưỡng ba con sẽ thuộc về ai.

Hollywood Life tiết lộ thêm một trong những nguyên nhân khiến đôi vợ chồng này chia tay là vì Tiny bị bắt gặp đi cùng vận động viên boxing Floyd Mayweather - đối thủ của T.I. Hồi năm 2014, tại Las Vegas (Mỹ), hai người đàn ông đã trải qua một vụ ẩu đả lớn.

T.I nổi tiếng với vai trò rapper, ca sĩ và nhạc sĩ với loạt hit Dead and gone, Live your live, About the money… Trong khi đó, Tameka "Tiny" Cottle-Harris cũng nổi tiếng không kém nhờ các sản phẩm cá nhân chất lượng và là thành viên nhóm nhạc nữ Xscape.



Thanh Đào