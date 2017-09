Đạo diễn Matthew Vaughn tiếp tục sự nghiệp đầy tiềm năng của mình khi chuyển thể bộ truyện tranh của Mark Millar lên màn ảnh rộng. Kingsman: The Secret Service (Mật vụ Kingsman) ra rạp vào năm 2015 làm khán giả và giới phê bình ngạc nhiên. Phim nhận được nhiều lời khen ngợi và trở thành tác phẩm ăn khách tại các phòng vé trên toàn thế giới.



Mật vụ Kingsman thu về trên 414 triệu USD toàn cầu, so với ngân sách sản xuất ước tính 81 triệu USD. Doanh thu vượt trội đủ để thuyết phục xưởng phim thuê Matthew Vaughn và nhà biên kịch Jane Goldman sản xuất phần tiếp theo.

Phần 2 Kingsman: The Golden Circle đã được công chiếu cuối tuần qua. Dù không được đón nhận như người tiền nhiệm, nhưng nó cũng vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với 39 triệu USD trong nước và trên 61 triệu USD toàn thế giới. Tất nhiên, 20th Century Fox đã lên kế hoạch cho phần cuối cùng.

Taron Egerton hiện đang bận rộn cho các chương trình quảng bá Kingsman: The Golden Circle cùng với các thành viên khác như Colin Firth, Mark Strong, Jeff Bridges, Halle Berry và Pedro Pascal. Anh tiết lộ mình rất muốn xem Dwayne Johnson diễn xuất trong phần cuối vì cho rằng "đàn anh" rất hợp vai phản diện đã được thiết kế.

Taron Egerton nói: "Tôi biết nhân vật đó là ai, nhân vật ấy không giống nam diễn viên Dwayne Johnson ngoài đời. Nhưng tôi nghĩ anh ấy phù hợp với vai diễn. Tôi nói lại là nhân vật phản diện Matthew đã mô tả không phải là Dwayne Johnson ngoài thực tế nhé”.

Mong muốn này có lẽ còn xuất phát từ cảm tình đặc biệt Taron Egerton dành cho ngôi sao cơ bắp. “Tôi quý Dwayne Johnson”, Taron Egerton chia sẻ.

Sự nghiệp của Dwayne Johnson lên như diều gặp gió trong vài năm qua. Điều này được chứng minh bằng thực tế anh là nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2016, với thu nhập trên 64 triệu USD.



Quả ngọt gặt hái được do anh lao động chăm chỉ, không mệt mỏi. Năm ngoái, Dwayne Johnson xuất hiện trong hai bộ phim - Central Intelligence và Moana và còn tranh thủ góp mặt trong phim truyền hình Ballers của HBO.

Năm nay, Dwayne Johnson tham gia The Fate of the Furious và Baywatch, trong khi Jumanji: Welcome to the Jungle cũng sắp ra rạp.

Mặc dù được "đàn em" tín nhiệm nhưng với lịch trình và kế hoạch dày đặc, Dwayne Johnson khó mà tham gia Kingsman 3. Tuy nhiên, người mê phim vẫn hy vọng anh có thể góp mặt với vai khách mời trong Kingsman 3.

Tạ Ban